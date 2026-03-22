Estrella de la WWE habla de cómo los fans la han tratado mal por esta increíble razón

Este tipo de problemas es tan común, que ni siquiera las estrellas de WWE se salvan. Sol Ruca compartió lo que ha vivido por ser mestiza. Muchos fans y personas a lo largo de su vida la trataron de manera particular al saber que es mitad negra y mitad blanca. Incluso genera complicaciones de identidad. Esto dijo la figura de NXT.

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¿Qué le sucedió a la estrella de WWE por ser mestiza?

Hoy en día los podcast se vuelven un sitio donde se revelan cosas que antes era imposible conocer. Al ser un espacio donde probablemente se siente más informal que una entrevista en TV, los deportistas suelen soltar más sus palabras y hasta su corazón. En este caso, Sol Ruca habló de lo que ha vivido al tener ascendencia afrodescendiente y blanca al mismo tiempo.

“Nunca he afirmado ser una mujer negra. Sé que soy mestiza, pero aun así creo que debería aceptarse. Siento que muchas personas mestizas tienen una crisis de identidad porque se preguntan: ¿Dónde encajo? Y la gente te dirá que no eres esto, o aquello, o que no eres lo suficientemente negra, o que no eres lo suficientemente blanca. Siento que he tenido muchos más conflictos con esto a través de las redes sociales que con mis propias experiencias. Es un tema extraño que todavía no sé cómo abordar”.

En ese sentido, sus palabras tuvieron bastante relevancia en el entorno, pues las mencionó como invitada del podcast de Cody Rhodes. La luchadora de 26 años indicó que sabe quién es ella, quién es su familia y que la gente simplemente debería ser más amable. Pues como se lee, estos problemas llegan sobre todo desde las redes sociales.

¿Quién es Sol Ruca, estrella de WWE?

La joven de 26 años nació en California y fue contratada por la empresa desde el año 2022. En estos momentos se desarrolla en NXT, pero es uno de los perfiles favoritos del público para dar el salto en breve a las marcas fuertes de la empresa. En 2025 hizo historia al portar dos cinturones al mismo tiempo en la cosechadora de talentos (NXT) rumbo a SmackDown y RAW. Se sabe de su preparación en otras disciplinas como gimnasia y surf, lo que le permite tener un nivel atlético destacado.