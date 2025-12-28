La razón por la que Kofi Kingston abandonó el personaje jamaiquino

Durante sus primeros años en WWE, Kofi Kingston fue presentado como un luchador proveniente de Jamaica. En ese entonces, su acento marcado y una clara identidad caribeña sostuvo la teoría de su nacionalidad.

El personaje, lleno de energía y carisma, se consolidó como una de las apuestas de la empresa a finales de la década del 2000, acompañando su ascenso en la división intercontinental. Pero detrás de esa imagen en la WWE existía una historia distinta.

Con el paso del tiempo, la verdadera nacionalidad del luchador salió a la luz y terminó por provocar uno de los cambios más recordados en su carrera. La decisión de abandonar el acento jamaiquino no fue inmediata, pero sí inevitable una vez que la realidad superó al kayfabe.

La revelación del origen de Kofi Kingston y el impacto mediático

El punto de quiebre se dio cuando un reportero de la BBC contactó a la madre de Kofi Kingston para consultar sobre las supuestas raíces jamaiquinas del luchador. Ella respondió con total naturalidad que su hijo era de origen ghanés y que el acento formaba parte de un personaje creado para la lucha libre.

La declaración derivó en la publicación de un artículo que sugería que Kingston ocultaba su verdadera nacionalidad y cultura para triunfar en WWE. Esto generó una situación incómoda tanto para el luchador como para la empresa.

A partir de ese momento, sostener el personaje se volvió cada vez más complejo. Kingston reconoció con el tiempo que le resultaba difícil y hasta vergonzoso mantener el acento en entrevistas, especialmente al hablar con personas que sí tenían acentos caribeños reales.

El fin del personaje jamaiquino de Kofi Kingston y la decisión de WWE

Pese a la controversia, Vince McMahon insistió inicialmente en que Kofi continuara interpretando al personaje jamaiquino, aun cuando el secreto ya era conocido públicamente. Pero el propio presidente de la WWE llamó a Kingston a su oficina y le dio luz verde para abandonar definitivamente el acento.

El cambio se oficializó en televisión el 19 de octubre de 2009, durante un episodio de Monday Night Raw. Esa noche, el luchador habló por primera vez con su voz natural y comenzó a ser presentado como originario de Ghana.

El giro marcó un antes y un después en su carrera, pero también abrió el camino para que el luchador construyera una identidad más auténtica, que años más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los campeones más queridos en la historia reciente de WWE.