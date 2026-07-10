Son cracks de Francia en el Mundial 2026, pero ni siquiera nacieron en ese país: de quién se trata

Francia es la principal candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues es la primera selección en clasificar a la semifinal de la justa, luego de vencer 2-0 a Marruecos, donde surgió una imagen polémica de un jugador que se tapó la boca, pero no fue expulsado. No obstante, en el plantel hay cracks que ni siquiera nacieron en ese país.

La mayoría de los jugadores de la selección francesa tienen raíces africanas; tal es el caso de Kylian Mbappé, quien tuvo una molestia con el árbitro central en el juego entre el equipo europeo y Marruecos. De los 26 convocados, solo 3 no nacieron en dicho país.

Brice Samba nació en la República Democrática del Congo.|Équipe de France de Football

Los cracks que ni siquiera nacieron en Francia

Brice Samba: El guardameta del Stade Rennais nació en la República Democrática del Congo. Pese a nacer en el país africano, el portero creció en Francia, donde obtuvo su nacionalización. Michael Olise: El delantero del Bayern de Múnich nació en Londres, Inglaterra, país donde creció y se formó como futbolista. No obstante, decidió representar a Francia por su madre. Marcus Thuram: El delantero del Inter de Milán nació en Parma, Italia, pero se inclinó por representar a la Selección de Francia. Lo anterior, ya que es hijo de padres franceses e incluso su padre fue jugador profesional, por lo que no dudó por qué país inclinarse.

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Las raíces de la mitad del plantel de Francia

No es un secreto a voces que la mitad del plantel de Francia tiene raíces africanas, pues la globalización ya llegó a las diferentes selecciones.

