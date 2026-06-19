“Soy jugador": una desatención de la seguridad le impidió a un futbolista de España ingresar al hotel

En medio de la rigurosa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de España vivió un momento insólito que rápidamente se convirtió en viral. El técnico Luis de la Fuente otorgó una jornada libre a sus jugadores para recargar energías, pero el regreso al hotel de concentración en Chattanooga, Tennessee, le tenía reservada una sorpresa inesperada a Borja Iglesias. ¿Qué pasó? La seguridad no lo reconoció y le impidió el ingreso.

⚠️🇪🇸 En la concentración de España NO RECONOCIERON A BORJA IGLESIAS y le pedían el pase para dejarlo entrar:



“SOY JUGADOR DE LA SELECCIÓN, NECESITO ENTRAR. SOY BORJA IGLESIAS”.



Momentazo. 😅 pic.twitter.com/reYifCxJgN — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 19, 2026

El delantero del Celta de Vigo, quien disfrutaba de su tiempo libre junto a su pareja, María Valero, se encontró con una barrera infranqueable al intentar ingresar al Embassy Suites by Hilton. Los agentes de seguridad encargados del perímetro no lograron identificar al atacante y, con un celo profesional absoluto, le bloquearon el acceso al predio.

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El intercambio, que fue captado por las cámaras de la televisión española, dejó ver la sorpresa del futbolista: "Soy jugador de la Selección. Necesito entrar", intentó explicar Iglesias en inglés, mientras los guardias, ajenos a la identidad de la figura ibérica, insistían con sus protocolos: "¿Tienes pase? ¿Eres jugador? ¿Cómo te llamas?".

Solución tecnológica y risas

La situación escaló hasta que varios aficionados y periodistas presentes en el lugar comenzaron a intervenir, gritando el nombre del futbolista para tratar de convencer a los efectivos. "Es un jugador de la Selección", repetían los testigos ante la incredulidad de los encargados de seguridad, quienes mantenían el control estricto del búnker español.

Finalmente, el exjugador del Betis tuvo que recurrir a la tecnología: utilizó su teléfono celular para contactar a miembros de la delegación dentro del hotel, quienes acudieron rápidamente para despejar la confusión y permitirle el ingreso.

