Pittsburgh Steelers vs Houston Texans: precio de las entradas, horarios y todo lo que debes saber para disfrutar del partido de Wild Card

El Wild Card entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans se juega el lunes 12 de enero de 2026 en el Acrisure Stadium, con kickoff a las 8:15 p.m. (Hora del Este). Si estás planeando verlo en el estadio o armar la noche completa desde casa, aquí va la guía con horarios, boletos y claves logísticas para disfrutar un Monday Night de playoffs como se debe.

La sede será el Acrisure Stadium de Pittsburgh, un escenario abierto donde el clima puede convertirse en factor real en enero, especialmente en un juego nocturno. Por eso, además del rival, conviene llegar con plan: ropa térmica, tiempos de traslado y compra de entradas con “fees” incluidos para evitar sorpresas de último minuto.

Horario y transmisión del partido de Wild Card

El partido Texans vs Steelers está programado para el lunes 12 de enero, con inicio a las 8:15 p.m. ET, como cierre del Wild Card Weekend. La transmisión en Estados Unidos irá por ESPN y ABC, y también tendrá opción alterna tipo “ManningCast” en ESPN2.

Para el fan que quiere hacer previa completa, ESPN contempla programación previa ese mismo día, con bloques como “NFL Live” desde la tarde y “Monday Night Countdown” rumbo al kickoff. La recomendación es tener todo listo al menos 30–45 minutos antes del arranque, porque en playoffs los accesos, cortes comerciales y ambiente arrancan desde mucho antes del primer snap.

Boletos: rango de precios y tips

En reventa, el rango más común para conseguir entradas arranca alrededor de $140–155 dólares en opciones económicas (dependiendo de la plataforma y si el precio ya incluye cargos). Por ejemplo, se han reportado mínimos de $140.40 dólares con cargos incluidos en Ticketmaster (al momento de la publicación citada) y “starting at” alrededor de $155 dólares en SeatGeek. En Vivid Seats también se han mostrado precios mínimos alrededor de 164 dólares, con un promedio publicado cercano a $521 dólares (dato útil para dimensionar el mercado).

En el otro extremo, los boletos más costosos pueden subir a varios cientos y pasar de los $1,000 dólares en zonas premium o asientos preferentes, especialmente si el inventario se reduce cerca del día del juego y la demanda se dispara. Como referencia adicional, SeatGeek marcó un promedio de ticket alrededor de $378 dólares, lo que sugiere que el punto medio del mercado se mueve en la franja media-alta, no en los asientos más baratos.

Para comprar con cabeza fría, estas claves suelen hacer la diferencia: