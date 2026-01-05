Stephanie Vaquer es la luchadora que más ganó en WWE en todo el 2025

A lo largo del año en este espacio se ha indicado el fantástico desempeño de parte de Stephanie Vaquer. Aunque la chilena arribó a WWE para NXT, de inmediato su poderío se manifestó y por algunas lesiones de otras luchadoras, la oportunidad para ser campeona llegó antes de lo esperado. Siendo dominante en todos los sentidos, llegó a RAW y también consiguió el cinturón. Por eso, se confirma que fue la luchadora con más triunfos en todo el 2025.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

¿Cuántos combates ganó Stephanie Vaquer en 2025?

Dado su meteórico avance desde su arribo a la empresa, la chilena estuvo en una constante actividad, la cual le hizo concretar múltiples combates durante el año. Por eso al sacar las sumas de todo lo recorrido por la sudamericana, se indica que ganó en 43 oportunidades. Esto la convierte en la luchadora con más triunfos en 2025.

En ese sentido, la estadística todavía tiene mayor relevancia cuando se entiende que efectivamente estuvo entre las que más peleó en el año. Entre hombres y mujeres de la WWE, Vaquer fue la novena con más combates en el año. LA Knight fue el que más peleó, con un total de 67 enfrentamientos, mientras que Stephanie lo hizo en 54 ocasiones.

Por ello, el impacto de la actual monarca mundial femenina ha sido total en la empresa. Tras conquistar otros países con su talento y disciplina, la WWE no fue la excepción. Se ha medido contra las mejores de los encordados y muchos indican que un Liv Morga vs Stephanie Vaquer sería lo ideal para continuar con su historia de defensas del campeonato.

¿Cuánto ha durado el reinado de Stephanie Vaquer en RAW?

Los directivos decidieron llevarla al lado rojo de la compañía, espacio donde se coronó el 20 de septiembre. En esa gran oportunidad, La Primera venció en Indianápolis (Wrestlepalooza) a IYO SKY, que es uno de los talentos más apreciados por fanáticos y especialistas de la lucha libre. Y desde ese día hasta finalizada la primera semana del 2026, ya son 105 días de un reinado que muy probablemente tenga un nuevo año lleno de emociones para los cuadriláteros de la WWE.