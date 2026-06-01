Streamer argentino se burlaba de México y Cristiano Ronaldo... hoy demostró ser el peor de su equipo

Así como Davoo Xeneize muchas veces opina sobre el futbol de México, en reiteradas ocasiones su amigo y colega, La Cobra, bromea con él acerca de la Selección Mexicana, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo. Y aunque muchas veces Lautaro del Campo reúne buenos argumentos para su discusión, ahora se convirtió en burla de todos por ser el peor jugador de su equipo.

Mientras que Davoo Xeneize pidió un jugador de Tigres UANL para Boca Juniors, La Cobra se centra más en la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid y entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que es un reconocido fanático del Barça y de Leo. Y aunque muchas veces se ríe del nivel del futbol mexicano, verlo jugar demuestra que puede opinar, pero no sabe practicar el deporte.

La Cobra fue el peor jugador de su equipo y se ríen hasta en México

Durante la jornada del domingo 31 de mayo se dio un partido de futbol entre dos reconocidos programas de streaming, Luzu TV enfrentando a 412. En este último equipo juega el streamer del Campo. El duelo se decidió por penales luego del 6-6 en el tiempo regular y La Cobra fue el principal responsable de la derrota de su equipo.

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Todos los errores de La Cobra en el partido de streamers argentinos

La Cobra entró de titular: su equipo estaba perdiendo 0-4

La Cobra dejó el terreno de juego: su equipo empató 4-4

La Cobra volvió a entrar: el juego se puso 4-5

Cuando todo estaba 5-5: La Cobra asistió al rival, que marcó el 6-5

412 consiguió el empate 6-6 y acceder a penales: La Cobra falló su penal

ESTOY LLORANDO, ES PEOR QUE CAVANI JAJSAJJAJAJAJJAJAJA pic.twitter.com/O4DXIiUo9O — LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) June 1, 2026

“¿Estos critican a los jugadores después? Parecen esos nenes que los llevan a los 10 años a una escuelita de futbol. Es el problema de hoy en día de no tener potreros, o de jugar mucho a la compu”, comentó un argentino. En tanto, otros comentaron: “y luego critica a Cristiano Ronaldo en sus streams”.

“Ahora si le queda bien el apodo de Falso 9”, comentó un aficionado mexicano. Es evidente que, más allá del humor, el encuentro llegó hasta en México, donde se ríen del pésimo desempeño del streamer fanático de Leo Messi y anti CR7.