Gastón Edul y Davoo Xeneize se burlan de México en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Es de público conocimiento que, por diferentes motivos, en los últimos años ha crecido la rivalidad entre Argentina y México. Un poco de realidad y otro tanto a modo de broma, las críticas entre países en el futbol se dan permanentemente. Como ya había sucedido en otra ocasión, Davoo Xeneize fue crítico con la Selección Mexicana y esta vez lo hizo en su stream junto al periodista Gastón Edul.

Resulta que mientras la Selección Nacional de México aún tiene la lista de convocados abierta, en la sección de Puerrul, el streamer y el periodista argentinos aseguraron que el conjunto dirigido por Javier Aguirre no tendrá una buena Copa Mundial de la FIFA 2026 y auguraron que será de las peores, con estadísticas muy negativas a pesar de ser local.

Davoo Xeneize y Lionel Messi|X @DavooXeneize.

La predicción de Davoo Xeneize y Gastón Edul para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La sección consistía en un juego de preguntas y respuestas para predecir algunas cosas de la Copa del Mundo. Gastón Edul preguntó cuál será la selección decepción, cuál la revelación y cuál la más goleada, entre otras preguntas. Estas fue lo que contestó cada uno:

Selección revelación - Edul: Paraguay. Davoo: Japón.

- Edul: Paraguay. Davoo: Japón. Selección decepción - Edul: Brasil. Davoo: Inglaterra.

- Edul: Brasil. Davoo: Inglaterra. Goleador del Mundial - Edul: Kylian Mbappé. Davoo: Lautaro Martínez.

- Edul: Kylian Mbappé. Davoo: Lautaro Martínez. Hasta dónde llega Argentina - ambos: de mínima semifinales.

- ambos: de mínima semifinales. Selección más goleada del Mundial - Edul: Curazao, Jordania. Davoo: México.

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La estadística que dio Davoo Xeneize para criticar a la Selección Nacional de México

“¿México? ¿Cómo va a ser México el equipo más goleado del Mundial?”, preguntó Edul casi sin poder creerlo. Rápidamente Davoo Xeneize lanzó sus estadísticas: “¿Sabés cuál fue la selección que más goles recibió en la historia de los mundiales? ¿Sabés cuál fue la selección que más partidos perdió en la historia de los mundiales?”.

Ante estas preguntas retóricas del joven streamer fanático de Boca Juniors, el periodista argentino le respondió con una pregunta: “¿México?”, mientras se tomaba la cabeza y se tapaba el rostro en señal de no poder creerlo y con cierto tono de burla, en complicidad con su compañero.

