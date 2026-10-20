Stuttgart 1-0 Atlético de Madrid: ver GRATIS y EN VIVO resultado de la transmisión en directo por streaming HOY martes 20 de octubre, partido de Julián Álvarez y Obed Vargas por la jornada 3 de la UEFA Champions League, marcador online en internet

Partidazo desde suelo alemán en la jornada 3 de la UEFA Champions League, el Stuttgart abre las puertas de su casa para recibir al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Los locales llegan con marca perfecta en la competición continental tras sus triunfos frente al Viking y el Slovan Bratislava, sin embargo, parece que hoy se verán las caras con un rival de mayor jerarquía. Por otro lado, el conjunto de la capital ibérica recuperó sensaciones tras derrotar al Manchester United la pasada fecha y querrá hilar triunfos.

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¿Dónde mirar en vivo Stuttgart vs Atlético de Madrid hoy 20 de octubre 2026?

Podrás mirar en vivo toda la acción de Stuttgart vs Atlético de Madrid que estamos realizando en esta cobertura del partido en directo. Entérate de todos los goles, cambios, alineaciones y jugadas minuto a minuto.

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¿Juega Obed Vargas hoy en el Atlético de Madrid vs Stuttgart?

Al arranque del partido, el mexicano Obed Vargas se encuentra en la banca. A pesar de no iniciar como titular, será decisión del técnico, Diego Simeone, si sustituir a uno de los jugadores dentro del terreno de juego para que el mexicano sume minutos en la Champions League.

¿Julián Álvarez es titular con el Atlético de Madrid hoy?

Julián Álvarez es uno de los once jugadores seleccionados para arrancar el partido como titular. El jugador argentino de 26 años viene de una temporada en la Liga con 5 partidos jugados, todos como suplente, 0 goles y 1 asistencia.