¿Ventaja para México? El rival de CONCACAF que complicó a Sudáfrica y la mala racha que trae

La selección de Sudáfrica empató en cero frente a Nicaragua, en lo que fue su último amistoso de preparación previo a su debut contra la Selección Mexicana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El resultado encendió las alarmas en el cuerpo técnico de los Bafana Bafana por la falta de contundencia ofensiva ante un oponente de menor jerarquía en los papeles.

Sudáfrica no llega de la mejor manera a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nicaragua, rival conocido por México en la CONCACAF, le disputó el balón al conjunto sudafricano que no logró romper el cero y hasta su delantero Lyle Foster erró un penal. Con este resultado, Sudáfrica acumula cinco meses sin conseguir una victoria, con 2 derrotas y 2 empates y no llega de la mejor manera a la justa mundialista.

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La igualdad en el marcador generó sorpresas debido al bajo rendimiento colectivo del cuadro que dirige el belga Hugo Broos. Sin embargo, él último amistoso puede ser una buena impresión para la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre ya que los defensores de Nicaragua mantuvieron un orden estricto en la zona baja y cerraron los espacios para los extremos africanos, algo que podría imitar el combinado nacional para cuidar la portería.

Este desempeño adverso de los Bafana Bafana abre interrogantes sobre su capacidad para competir en el Grupo A de la cita mundialista junto a México, Corea del Sur y República Checa. El cuerpo técnico mexicano deberá tomar nota de las dificultades que exhibió su primer rival del torneo ante un esquema de juego replegado.

Lo que sigue para Sudáfrica antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La delegación tiene programado su viaje a la Ciudad de México para iniciar la adaptación final a las condiciones de la sede mundialista. El director técnico Hugo Broos deberá realizar ajustes y, por su parte, Javier Aguirre ya tiene una referencia útil de lo que podrá hacer Sudáfrica el próximo 11/06 en el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

