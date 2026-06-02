El equipo de CONCACAF que puede AYUDAR a México antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana está próxima a encarar su última semana de preparación previa a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras tanto, mirará de reojo lo que harán sus adversarios del Grupo A. Chequia enfrentará este jueves a Guatemala y en este escenario, el seleccionado de CONCACAF podría ser un aliado para México. Los dirigidos por Javier Aguirre deberán tener un ojo en este amistoso, pensando en el cierre del grupo contra el conjunto europeo.

El conjunto checo viene de ganarle a Kosovo por 2-1 con goles de Tomas Ladra y Adam Hlozek, en lo que fue su primer amistoso internacional de esta doble fecha FIFA previa a la justa veraniega. Ahora, los dirigidos por Koubek tendrán la oportunidad de enfrentar a un conjunto de CONCACAF, como una primera medida antes de verse las caras con México el 24 de junio.

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El combinado de Guatemala enfrentará a Chequia en territorio estadounidense, más precisamente en Nueva Jersey. En caso de lograr una victoria, dejaría al conjunto checo con más dudas que certezas de cara a su debut vs. Corea del Sur el 11 de junio, algo que la Selección Mexicana podría ver con buenos ojos.

Por su parte, Chequia tendrá la prueba ideal para medir fuerzas con selecciones de CONCACAF, pensando ya en lo que será el último duelo de fase de grupos ante México. Un resultado adverso ante Guatemala podría complicar las cosas para el conjunto europeo. Más allá de las especulaciones, atraviesan un buen pasar luego de clasificar por repechaje en tiros desde el punto penal. El conjunto de Koubek buscará ser la sorpresa del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las próximas horas serán determinantes para evaluar el impacto que tendrá este choque amistoso ante el conjunto guatemalteco.

