Los partidos amistosos que se jugarán HOY martes 2 de junio, a 9 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estamos a exactamente nueve días de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hoy martes 2 de junio cuatro compromisos acaparan las miradas del mundo del futbol global en una jornada que promete emociones.

Croacia vs Bélgica

El plato fuerte del día se servirá temprano en territorio europeo. A las 10:00 horas, el Stadion HNK Rijeka será el escenario de un auténtico choque de titanes: Croacia vs. Bélgica. Dos escuadras pertenecientes a la élite del futbol mundial miden fuerzas en un duelo dinámico que servirá para aceitar las piezas de sus respectivas "generaciones de oro". Los banquillos buscan afinar el parado táctico y la sincronía fina antes de encarar el debut mundialista.

Gales vs Ghana

Un poco más tarde, el ritmo africano tomará el protagonismo. A las 12:45 horas, el imponente Cardiff City Stadium vibrará con el cruce entre Gales y Ghana. Los galeses apuestan por la fortaleza de su localía para contrarrestar la velocidad y el despliegue físico de las "Estrellas Negras", un sinodal perfecto para medir el ritmo de competencia europeo contra la intensidad africana.

Marruecos vs Madagascar

Previamente, Marruecos y Madagascar (11:00 horas), abrirán la actividad en el Stade Prince Moulay Abdallah; un duelo de altísima exigencia física donde los "Leones del Atlas" buscan consolidar el sistema que los llevó a la cima continental.

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Haití vs Nueva Zelanda

Finalmente, la jornada cerrará bajo los reflectores norteamericanos. A las 18:00 horas, el Chase Stadium de Jacksonville albergará el choque internacional entre Haití y Nueva Zelanda. Este partido representa una oportunidad invaluable para ambos conjuntos: ajustar las transiciones defensivas y evaluar el fondo físico de las plantillas bajo las condiciones climáticas del continente anfitrión.

Los directores técnicos ya no tienen margen de experimentación. Más allá de los resultados, el objetivo primordial de este martes es claro: encontrar el once ideal, evitar lesiones de gravedad a las puertas de la gran cita y demostrar que están listos para reclamar su lugar en la historia.

