Qué significa “Bafana Bafana” y por qué a la Selección de Sudáfrica la llaman así

El conjunto africano rompió una larga racha de ausencias en los torneos mundiales y competirá en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a México, Corea del Sur y República Checa. Más allá de los análisis tácticos sobre el plantel que dirige el belga Hugo Broos, el apodo de la escuadra despierta dudas sobre su origen y su traducción exacta, el equipo nacional de fútbol es conocido a nivel global bajo el sobrenombre oficial de los Bafana Bafana.

Sudáfrica tratará de tener una buena participación

Este apodo y/o denominación de la selección de Sudáfrica, acompaña a la delegación desde su regreso formal a las competencias internacionales reguladas por la FIFA a principios de la década de los noventa. El origen del término no guarda relación directa con conceptos bélicos o con la fauna característica de la región del sur de África, por lo tanto el ente madre del futbol mundial acepta la expresión.

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Así surge el apodo "Bafana Bafana" para la selección de Sudáfrica

La expresión Bafana Bafana, proviene de una combinación lingüística basada en los idiomas zulú y xhosa que se hablan en el territorio sudafricano. La traducción literal de este vocablo al idioma español significa "los muchachos, los muchachos" o también se interpreta como "nuestros chicos".

El apelativo recibió el respaldo definitivo de los aficionados y de los propios futbolistas durante el desarrollo de la Copa Africana de Naciones de 1996 y así se ha mantenido hasta el día de la fecha.

Sudáfrica, ya conocido por todos como "Bafana Bafana" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La utilización de este sobrenombre es obligatoria en las transmisiones oficiales de televisión y en los comunicados que emite la federación local. Los rivales del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya identifican al equipo bajo esta tradicional denominación lingüística. El debut de los jugadores africanos ante el seleccionado mexicano en la Ciudad de México pondrá a prueba el peso de los muchachos en la máxima cita del fútbol internacional.

