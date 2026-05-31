Qué significa “Bafana Bafana” y por qué a la Selección de Sudáfrica la llaman así
A pocos días de comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, nos adentramos de lleno en la cultura de Sudáfrica, primer rival de México en la fase de grupos
El conjunto africano rompió una larga racha de ausencias en los torneos mundiales y competirá en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a México, Corea del Sur y República Checa. Más allá de los análisis tácticos sobre el plantel que dirige el belga Hugo Broos, el apodo de la escuadra despierta dudas sobre su origen y su traducción exacta, el equipo nacional de fútbol es conocido a nivel global bajo el sobrenombre oficial de los Bafana Bafana.
Este apodo y/o denominación de la selección de Sudáfrica, acompaña a la delegación desde su regreso formal a las competencias internacionales reguladas por la FIFA a principios de la década de los noventa. El origen del término no guarda relación directa con conceptos bélicos o con la fauna característica de la región del sur de África, por lo tanto el ente madre del futbol mundial acepta la expresión.
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Así surge el apodo "Bafana Bafana" para la selección de Sudáfrica
La expresión Bafana Bafana, proviene de una combinación lingüística basada en los idiomas zulú y xhosa que se hablan en el territorio sudafricano. La traducción literal de este vocablo al idioma español significa "los muchachos, los muchachos" o también se interpreta como "nuestros chicos".
El apelativo recibió el respaldo definitivo de los aficionados y de los propios futbolistas durante el desarrollo de la Copa Africana de Naciones de 1996 y así se ha mantenido hasta el día de la fecha.
Sudáfrica, ya conocido por todos como "Bafana Bafana" en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La utilización de este sobrenombre es obligatoria en las transmisiones oficiales de televisión y en los comunicados que emite la federación local. Los rivales del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya identifican al equipo bajo esta tradicional denominación lingüística. El debut de los jugadores africanos ante el seleccionado mexicano en la Ciudad de México pondrá a prueba el peso de los muchachos en la máxima cita del fútbol internacional.