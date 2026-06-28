Aún hay boletos para el México vs Ecuador: cuánto cuestan y cómo conseguirlos

La Selección de México se prepara para disputar la ronda de los dieciseisavos de final dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto dirigido tácticamente por Javier Aguirre medirá sus fuerzas ante el combinado de Ecuador este próximo martes 30 de junio sobre el terreno del Estadio Ciudad de México. La afición local acompañó al seleccionado nacional durante la fase de grupos de manera incondicional y este duelo de eliminación directa no será la excepción.

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Tras consolidar el liderato invicto en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la demanda ciudadana para asistir al duelo contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México es cada vez más alta. Sin embargo, los aficionados todavía tienen alternativas legales para asegurar un asiento en el juego de eliminación. Las opciones vigentes se concentran de forma exclusiva en el mercado oficial de la hospitalidad y en los sistemas autorizados de intercambio que pone a disposición la FIFA.

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El sistema de venta oficial de la FIFA dispone en la actualidad únicamente de accesos clasificados bajo la categoría VIP Lounge. Los boletos dentro de este sector preferencial de hospitalidad directa poseen un valor de 153 mil 600 pesos por cada persona registrada. Ante esta situación, el público local recurre a portales de reventa autorizada y plataformas digitales para encontrar localidades disponibles.

Las entradas correspondientes a las zonas altas del recinto se ubican como las opciones de menor costo dentro de la cartelera digital. Los pases para la Sección 430 registran un valor base de 77 mil 810 pesos, mientras que la Sección 543 alcanza los 84 mil 487 pesos por boleto.

Por su parte, los asientos ubicados en la Sección 438 elevan la cotización mínima requerida hasta situarse en los 91 mil 636 pesos por espectador. Los aficionados que busquen una visibilidad mejorada en las zonas intermedias deben desembolsar la cantidad de 169 mil 438 pesos dentro de la Sección 306. El extremo más elevado de las cotizaciones en el mercado secundario autorizado corresponde a la Sección 129 A, donde el valor trepa a los 194 mil 786 pesos.