Dónde y en qué estadio se juega Sudáfrica vs. Canadá por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este domingo continuarán las emociones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el desarrollo del primer partido de la instancia de los 16avos de final entre Sudáfrica y Canadá que comenzará desde las 13:00 (horario centro de México).

Es importante señalar que se va a estar desarrollando en el Estadio Los Angeles, escenario deportivo que tiene la capacidad de albergar a 70,000 espectadores, quienes van a estar atentos del desenlace de un cotejo que entregará muchísimas emociones para los aficionados de ambos seleccionados. Además será una confrontación que será dirigida por el silbato portugués, João Pinheiro como árbitro principal y además la presencia en el VAR de su compatriota Tiago Martins.

Los africanos, sin lugar a dudas, fueron una de las revelaciones del Grupo A. Es importante mencionar que la campaña no comenzó de la mejor manera debido a su caída ante los anfitriones, pero su triunfo frente a los coreanos les permitió asegurar su lugar para disputar este tramo de la justa orbital.

Canadá, entre tanto, sorprendió al planeta con su imponente victoria por 6 a 0 sobre Qatar, un resultado que le dio la posibilidad de avanzar a pesar de su derrota 2 a 1 ante los suizos en la última jornada de la Fase de Grupos.

Es importante mencionar que el vencedor de este emparejamiento se tendrá que ver las caras contra el ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos en juego correspondiente a los octavos de final.

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¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre Sudáfrica y Canadá por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.