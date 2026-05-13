Mientras Henry Martín gana 60 millones, este es el sueldo de Alejandro Zendejas en Club América

Henry Martín ha jugado toda su carrera en el futbol mexicano y se ha transformado en uno de los referentes del Club América en los últimos años. Clave en el tricampeonato de la Liga BBVA MX, el experimentado delantero no atraviesa su mejor momento en la institución, pero aún así le basta para ser el jugador mejor pagado de toda la plantilla. Su experiencia y los títulos que le ha dado al club fueron factores claves para establecer su contrato.

En estos momentos, el atacante de las Águilas se lleva unos 3,5 millones de dólares por año gracias al contrato que tiene con la institución, de acuerdo a la información que compartió el sitio Infobae. Esta cifra equivale a unos 60 millones de pesos en la actualidad y lo posicionan como uno de los jugadores con mejor salario en toda la Liga BBVA MX. Alejandro Zendejas es quien lo sigue en la lista, pero por amplia diferencia.

El capitán expresó su sentir acerca de la queja de Pumas por supuesta alineación indebida.|Club América

¿Cuánto gana Zendejas en el Club América?

Para muchos, el extremo de 28 años se ha convertido en un ídolo reciente del América debido a los títulos conseguidos y su nivel dentro del terreno de juego. La directiva azulcrema valora a Zendejas y, según diversos reportes, le pagan 1,7 millones de dólares por año. Estos números se traducen a poco más de 29 millones de pesos y lo posicionan como el segundo jugador de las Águilas mejor pagado en estos momentos.

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Esto quiere decir que la diferencia salarial entre ambos futbolistas es de 31 millones de pesos, prácticamente la mitad de lo que percibe Henry en estos momentos. Cabe resaltar que el delantero de 33 años lleva jugando en la institución desde 2018 cuando arribó procedente de Tijuana, mientras que Zendejas se sumó a las filas americanistas en 2022 cuando fue fichado desde los Rayos del Necaxa.

El contrato de Zendejas con el América

La directiva azulcrema comenzará con el operativo renovación respecto al futuro de Zendejas. El talentoso futbolista mexicoamericano cuenta con contrato vigente hasta junio de 2027, es decir, solamente le resta un año de vínculo con la institución. Esta situación obliga al América moverse con urgencia para buscar una extensión que le permita soñar con muchos años más de Zendejas en el equipo.

Los números de Henry Martín y Alejandro Zendejas en 2026

Henry Martín

Partidos jugados: 9.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 383.

Alejandro Zendejas