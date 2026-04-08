Este es el salario ACTUALIZADO de Denis Bouanga tras humillar a Cruz Azul en Concachampions

Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota frente a LAFC que lo deja prácticamente fuera de la Concacaf Champions Cup. El equipo de Nicolás Larcamón fue goleado 3-0 por el combinado de la MLS en los Cuartos de Final y deberá soñar con la épica en el juego de Vuelta. Denis Bouanga fue uno de los delanteros titulares en el cuadro angelino y quien percibe uno de los salarios más elevados.

De acuerdo a la información que comparte el sitio especializado Capology, el delantero gabonés recibe 3 millones de dólares por temporada en LAFC. Esta cifra lo coloca como el segundo futbolista mejor pagado de su equipo, solo por detrás del coreano Heung-min Son. Al cambio actual, Bouanga percibe poco más de 52 millones de pesos, un salario que sería muy difícil de igualar en la Liga BBVA MX.

Heung-min Son y Bouanga tienen los salarios más elevados de LAFC|LAFC

Cabe resaltar que el futbolista de 31 años tuvo un partido discreto contra La Máquina a pesar de haber jugado los 90 minutos. Solamente consiguió rematar a puerta en dos ocasiones y falló prácticamente la mitad de los pases que intentó. Un rendimiento muy por debajo a comparación de Son y de David Martínez, quienes anotaron los goles del encuentro en el BMO Stadium.

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Los salarios más elevados de LAFC en 2026

El coreano Son lidera el ranking con un salario abismal, mientras que Bouanga y Marco Delgado completan el podio:



Heung-min Son (Corea del Sur): 10,3 millones de dólares anuales. Denis Bouanga (Gabón): 3 millones de dólares anuales. Marco Delgado (Estados Unidos): 1 millón de dólares anuales. Timothy Tillman (Estados Unidos): 790 mil dólares anuales. Ryan Porteous (Escocia): 720 mil dólares anuales. Hugo Lloris (Francia): 700 mil dólares anuales.

Silky from Bouanga ⚡️😮‍💨 pic.twitter.com/paji3dfNEK — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Denis Bouanga es el goleador de LAFC en la temporada

Si bien es cierto que su rendimiento contra Cruz Azul estuvo lejos de ser el mejor, Bouanga destaca como el futbolista con más goles de LAFC en la presente temporada. Jugó un total de once partidos teniendo en cuenta todas las competiciones y suma ocho goles convertidos. Además, jugó como titular todos los encuentros sumando 900 minutos disputados desde que comenzó el curso 2026.

El delantero africano se encuentra en un gran nivel futbolístico, justificando la gran cantidad de millones que recibe mes a mes en el futbol de Estados Unidos. Mientras tanto, LAFC intentará seguir en pie en la Concachampions 2026 dejando a Cruz Azul al borde de la eliminación.

