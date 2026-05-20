Mientras Kevin Mier gana 4 millones en Cruz Azul, este es el sueldo de Keylor Navas en Pumas

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en un duelo que quedará en la historia de la Liga BBVA MX. Ambos equipos se verán las caras en la Final del Clausura 2026, partido que revivirá una rivalidad histórica y que también pondrá el foco en el duelo de guardametas: Kevin Mier vs Keylor Navas. En cuanto a salarios, el portero colombiano de La Máquina se lleva una gran cantidad suma de dinero.

De acuerdo a la información que comparte el portal El Financiero, Kevin Mier percibe un salario de 4 millones de dólares por temporada en Cruz Azul. Esta cifra equivale a unos 69 millones de pesos aproximadamente, colocándolo como uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga BBVA MX. A pesar de que Navas cuenta con una alta experiencia en el futbol europeo, su sueldo es inferior.

Crédito: Mexsport

El salario de Keylor Navas en Pumas

El guardameta del cuadro universitario se convirtió en uno de los referentes más importantes dentro del vestidor. Obtuvo el gafete de capitán y, además, fue vital para que Pumas logre alcanzar la Final del Clausura 2026. Recientemente, Navas extendió su contrato con los de Pedregal y, como si fuese poco, recibió un aumento salarial a raíz de su gran rendimiento bajo los tres palos.

Según la información que compartió el sitio económico, Ámbito, Keylor recibió una mejora salarial de 2 a 2,5 millones de dólares por temporada tras estampar su nueva firma con Pumas. Esta cifra equivale a unos 43 millones de pesos en la actualidad. Si bien es cierto que hablamos de un sueldo gigante para el futbol mexicano, aún está lejos de acercarse a lo que recibe Mier en el cuadro cementero.

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La diferencia de salarios entre ambos porteros es de 1,5 millones de dólares, es decir, unos 26 millones de pesos al año. Esta disparidad en los números puede deberse a varios factores como el valor de reventa de cada futbolista: Navas, pese a su experiencia, cuenta con 39 años y difícilmente Pumas pueda recuperar dinero con una futura venta; mientras que Mier aún es joven y con 26 años podría dar el salto a Europa en los próximos años.

Keylor Navas renovó su contrato hasta junio de 2027|Pumas UNAM

Los números de Kevin Mier y Keylor Navas en el Clausura 2026

Kevin Mier

Partidos jugados: 9.

Goles recibidos: 11.

Vallas invictas: 1.

Minutos disputados: 810.

Keylor Navas

Partidos jugados: 20.

Goles recibidos: 22.

Vallas invictas: 8.

Minutos disputados: 1,800.

Cabe destacar que Mier acaba de regresar de una lesión en la tibia, por lo que no estuvo presente en la totalidad del Clausura 2026. Por otro lado, Navas formó parte de la portería de Pumas durante todo el torneo, siendo uno de los jugadores más destacados dentro del equipo de Efraín Juárez.

