Mientras Erik Lira gana 1,2 millones en Cruz Azul, este es el sueldo de Pedro Vite en Pumas

La Final del Clausura 2026 no tendrá el duelo de mediocampistas entre Erik Lira y Pedro Vite. El mediocampista de Cruz Azul se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento y está llevando a cabo la preparación de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo. De esta manera, el entrenador Joel Huiqui no tendrá a su capitán predilecto en cancha, ni tampoco a uno de los jugadores con salario más elevado de todo el plantel.

Con apenas 25 años, Lira se ha convertido en un líder dentro del vestidor de La Máquina y su proyección ha elevado su valor de mercado colocándolo como uno de los futbolistas mejor valuados de todo el futbol mexicano. En este sentido, Cruz Azul le ofrece alrededor de 1,2 millones de dólares por temporada, una cifra que equivale a 21 millones de pesos aproximadamente. Pese a ello, no logra alcanzar lo generado por el jugador de Pumas.

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El salario de Pedro Vite en Pumas

El mediocampista ecuatoriano llegó a la UNAM para el Apertura 2025 y, en ese momento, se había convertido en el futbolista mejor pagado de toda la plantilla. Su fichaje le costó aproximadamente unos 7 millones de dólares y llegó al club con la intención de ser el líder del centro del campo. Diversos reportes apuntan a que Vite recibe 1,8 millones de dólares por año jugando para el combinado auriazul.

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Esta cifra equivale a unos 31 millones de pesos en la actualidad, dejando enmarcada una gran diferencia respecto a lo que recibe Lira en Cruz Azul. Son 10 millones de pesos los que separan a ambos futbolistas, números que podrían sonar controversiales, pero estamos hablando de dos mediocampistas de características muy similares.

Con 25 años, Erik Lira se hizo un lugar en la Selección Mexicana y corre con ventaja para ser titular sobre Edson Álvarez en el Mundial debido a la falta de ritmo del ‘Machín’. Por otra parte, Pedro Vite, de 24 años, también es considerado por Sebastián Beccacece para disputar la Copa del Mundo con Ecuador. Los dos jugadores son similares, al igual que sus respectivos salarios.

Pedro Vite|Pumas MX

Números de Erik Lira y Pedro Vite en el Clausura 2026

Erik Lira

Partidos jugados: 17.

Goles: 0.

Asistencias: 0.

Minutos disputados: 1,285.

Pedro Vite

Partidos jugados: 21.

Goles: 1.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 1,765.

En cuanto a valor de mercado, el futbolista de los Felinos cuenta con un precio de 6 millones de euros, según Transfermarkt. Por su parte, el capitán de Cruz Azul tiene una ficha valorada en 12 millones de euros, siendo uno de los jugadores con mayor valor de mercado dentro de la Liga BBVA MX.

