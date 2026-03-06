Este sería el sueldo de Penta, nuevo Campeón Intercontinental, en la WWE

Han pasado algunos días desde que se consagró campeón de la WWE y las curiosidades respecto a su personaje no cesan en las redes sociales. Penta logró el Título Continental de la empresa de wrestling más grande del mundo, misma a la que llegó hace apenas un año.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue en enero del 2025 cuando Penta, el Zero Miedo, hizo su debut oficial en la WWE luego de muchos rumores que hablaban de dicha noticia. Fue así como el nacido en Ecatepec tuvo que esperar más de un año para consagrarse como el Campeón Intercontinental en una nueva edición de RAW.

¿Cuál es el salario de Penta, Campeón Intercontinental, en la WWE?

Lo primero a tener en cuenta es que la WWE no cuenta con una base oficial en donde demuestre el salario anual que gana cada una de sus estrellas, por lo que el monto que aquí se mencionará es solo un estimado de lo que Penta, el Zero Miedo, obtiene desde su arribo a la empresa norteamericana.

Dicho lo anterior, cabe decir que el salario base más significativo de la WWE es de 125 mil 952 dólares al año, lo cual sugiere alrededor de 2.5 millones de pesos cada 12 meses. Podría decirse que este es el monto que el nacido en Ecatepec ganaría en una instancia muy cautelosa.

Y es que, si tomamos en cuenta que actualmente es el Campeón Intercontinental de la WWE y que ha generado un sinfín de ventas a la empresa en cuestión de máscaras y artículos varios, no se descarta que su sueldo sea considerablemente más elevado, aunque sin estar todavía a la par de las mayores estrellas como Roman Reigns o CM Punk.

¿Penta defenderá su nuevo título en Wrestlemania 42?

Considerando que Wrestlemania 42 está a menos de dos meses de llegar, todo haría indicar que Penta ha confirmado su participación en este evento al lograr el Título Intercontinental de la WWE. Dicho lo anterior, hasta el momento se desconoce quién podría ser su rival o posibles rivales.