¡Sueño cumplido! André Maximiliano visita a Tigres y vive el mejor día de su vida | Historia que emociona
André Maximiliano Hernández, un niño apasionado por el fútbol, vivió un momento inolvidable al visitar a su equipo favorito: Tigres UANL. En este video te mostramos cómo este pequeño gran fanático cumplió su sueño, conoció a sus ídolos y compartió una experiencia que quedará para siempre en su corazón.
André Maximiliano Hernández, un niño apasionado por el fútbol, vivió un momento inolvidable al visitar a su equipo favorito: Tigres UANL. En este video te mostramos cómo este pequeño gran fanático cumplió su sueño, conoció a sus ídolos y compartió una experiencia que quedará para siempre en su corazón.