El máximo goleador de Suiza no jugará contra Argentina los Cuartos de Final: este es el motivo

Argentina y Suiza se enfrentarán en los Cuartos de Final por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Kansas City. El equipo de Lionel Messi continúa su camino por el bicampeonato mundial tras remontar a Egipto, mientras que el conjunto suizo sufrirá la baja de su máximo goleador para afrontar un duelo decisivo.

El gran ausente será Johan Manzambi, mediocampista suizo que no logró recuperarse de su lesión tras su ausencia en los Octavos de Final ante Colombia. El entrenador Murat Yakin reconoció que a pesar de que intentaron buscar la forma de tener a su estrella de vuelta para el partido ante Argentina, no se encuentra en las condiciones óptimas para poder disputar el encuentro.

Johan Manzambi será baja ante Argentina|Instagram / @_jkmanzambi

Quién es Johan Manzambi, la figura suiza que sorprendió en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Surgido de las inferiores del Servette, Johan Manzambi es un mediocampista ofensivo que inició su trayectoria profesional con el SC Friburgo de Alemania, logrando debutar en el primer equipo el 21 de septiembre de 2024 para sumar apenas poco más que una decena de partidos en la temporada.

La irrupción del mediocampista se dio en la temporada 2025-2026 tras registrar 5 goles y 5 asistencias con el Friburgo, por lo que su convocatoria con la Selección de Suiza para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue inminente, siendo el máximo artillero de su equipo con 3 goles en el torneo.

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Suiza enfrentará a Argentina sin su jugador más valioso

Según Transfermarkt, Johan Manzambi tiene una carta valorada en 50 millones de euros con apenas 20 años, colocándose como el futbolista más valioso dentro del plantel por encima de jugadores como Gregor Kobel o Dan Ndoye que están valorados en 40 y 32 millones de euros.

Johan Manzabi suma 3 goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @_jkmanzambi / Instagram

Cabe mencionar que la carta de Manzambi supera también a la de jugadores de la propia Selección de Argentina como Lisandro Martínez, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul o el propio Lionel Messi, por lo que su baja ante Argentina será una de las grandes ausencias para Suiza.

