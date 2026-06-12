Este viernes, Canadá tuvo su ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un día después de que el país paralizó a todo el mundo con el inicio de la justa veraniega en el Estadio Ciudad de México. El país norteamericano vivió una fiesta en la que predominaron los colores blanco y rojo, los tonos de su bandera.

Después de la inauguración, la Selección de Canadá se midió ante Bosnia y Herzegovina en la primera fecha del Grupo B. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que empató a un gol en su casa y ante su gente, igualada que le puede costar en los encuentros venideros. Caso contrario fue México, que derrotó 2-0 a Sudáfrica.

¿Superó a la de México? Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá|FIFA

Así fue la inauguración en Canadá

Canadá recibió a locales y extranjeros con los brazos abiertos en Toronto, donde se realizó la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento en el que predominaron los colores blanco y rojo por su bandera.

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Los artistas y cantantes que amenizaron el evento fueron:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince.

El espectáculo de Canadá tuvo como objetivo darle al mundo una imagen del país sobre la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración de este país.

Cabe resaltar que Canadá es una de las 3 sedes que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Toronto y Vancouver serán las dos ciudades donde se disputarán 13 de los 104 partidos del torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.