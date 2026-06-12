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¿Superó a la de México? Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá

Este viernes el país norteamericano realizó su ceremonia de inauguración para dar inicio a su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Superó a la de México? Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá
¿Superó a la de México? Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá|FIFA

Escrito por: José Alejandro | DR

Este viernes, Canadá tuvo su ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un día después de que el país paralizó a todo el mundo con el inicio de la justa veraniega en el Estadio Ciudad de México. El país norteamericano vivió una fiesta en la que predominaron los colores blanco y rojo, los tonos de su bandera.

Después de la inauguración, la Selección de Canadá se midió ante Bosnia y Herzegovina en la primera fecha del Grupo B. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, ya que empató a un gol en su casa y ante su gente, igualada que le puede costar en los encuentros venideros. Caso contrario fue México, que derrotó 2-0 a Sudáfrica.

Ceremonia de inaugural Canadá México
¿Superó a la de México? Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá|FIFA

Así fue la inauguración en Canadá

Canadá recibió a locales y extranjeros con los brazos abiertos en Toronto, donde se realizó la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evento en el que predominaron los colores blanco y rojo por su bandera.

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Los artistas y cantantes que amenizaron el evento fueron:

  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Michael Bublé
  • Nora Fatehi
  • Sanjoy
  • Vegedream
  • William Prince.

El espectáculo de Canadá tuvo como objetivo darle al mundo una imagen del país sobre la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración de este país.

Cabe resaltar que Canadá es una de las 3 sedes que albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Toronto y Vancouver serán las dos ciudades donde se disputarán 13 de los 104 partidos del torneo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.

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