¡Derrota para Mateo Chávez! AZ Alkmaar cae por la mínima ante Sunderland en la Europa League

Este miércoles 16 de septiembre del 2026, inicia la actividad de la primera ronda de la Europa League y uno de los encuentros destacados a seguir con actividad de futbolistas mexicanos es el Sunderland vs AZ Alkmaar.

El encuentro se va a disputar en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Luz. Ambos equipos buscarán iniciar con el pie derecho para poder llevarse la victoria.

Así llegan Sunderland vs AZ Alkmaar

En esta campaña, Sunderland llega en el lugar 14 de la Premier League con 4 puntos en 4 partidos tras 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles a favor y 5 en contra. Su último resultado fue una derrota 0-2 en casa ante Arsenal.

Por otra parte, AZ Alkmaar está en segundo lugar en la Eredivisie con 16 puntos en 6 partidos con 5 victorias, 1 empate y sin conocer la derrota con 17 goles anotados y 6 goles recibidos.