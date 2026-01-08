El Super Bowl 2026 al DESNUDO: la cifra que separa a HÉROES y derrotados

El Super Bowl no es solo el espectáculo deportivo más visto del planeta. Es también un evento donde la presión, la gloria y el dinero se mezclan como en ningún otro escenario de la NFL. Mientras millones de aficionados se enfocan en el show de medio tiempo y el trofeo Vince Lombardi, en el campo hay algo más en juego: una recompensa económica que cambia carreras y vidas.

De cara al Super Bowl 2026, cada golpe, cada jugada y cada segundo sobre el emparrillado también tiene un valor en dólares. Ganar o perder marca una diferencia sustancial en el bolsillo de los jugadores, incluso más allá de sus contratos millonarios.

¿Cuánto dinero cobran los ganadores del Super Bowl 2026?

Los jugadores del equipo campeón del Super Bowl 2026 recibirán un bono de 178,000 dólares por jugador, según el Convenio Colectivo de Trabajo entre la NFL y la Asociación de Jugadores (NFLPA). Esta cifra representa un aumento respecto a ediciones anteriores y confirma la tendencia de la liga a incrementar los incentivos económicos del partido más importante del año.

Este monto se suma al salario regular de cada jugador, lo que convierte al Super Bowl en uno de los encuentros mejor pagados del deporte profesional en Estados Unidos. Para muchos, especialmente suplentes o jugadores de rol, este bono puede representar una parte clave de sus ingresos anuales.

Levantar el trofeo Vince Lombardi significa inmortalidad deportiva, pero también una recompensa financiera que valida meses —y años— de sacrificio físico y mental.

¿Cuánto ganan los perdedores y cómo se define el pago del Super Bowl?

Perder el Super Bowl duele. Pero en la NFL, incluso la derrota tiene compensación. Los jugadores del equipo subcampeón del Super Bowl 2026 cobrarán 103,000 dólares por persona, una cifra que, aunque menor, sigue siendo significativa.

Eso sí, no todos cobran lo mismo. El bono del Super Bowl depende del estatus del jugador dentro del equipo y su participación durante la temporada.



100% del bono: jugadores con amplia participación en temporada regular o veteranos lesionados bajo contrato.

50% del bono: jugadores con pocos partidos disputados o novatos lesionados.

Este sistema premia la constancia, la experiencia y el compromiso sostenido durante la campaña.