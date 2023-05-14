Se suspende el partido del Ajax por invasión de aficionados

El encuentro entre el Groningen y el Ajax, de la trigésima segunda jornada de la Eredivisie neerlandesa, tuvo que ser suspendido este domingo por los numerosos incidentes causados por la afición local que presenciaba en las gradas el duelo en el estadio Euroborg.

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El choque se detuvo poco antes del minuto 6, cuando el Ajax iba a ejecutar un saque de esquina. Entonces, varias bengalas y botes de humo cayeron sobre el césped, al tiempo que varios aficionados irrumpieron en el terreno de juego desde el fondo norte.

Los seguidores que saltaron al césped portaban pancartas de protestas por el descenso del Groningen. Las fuerzas de seguridad del estadio Euroborg intentaron paliar la situación, controlar a los espectadores mientras los jugadores abandonaban el campo apresuradamente.

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La situación se fue de control. El intenso humo pobló el terreno de juego. El árbitro intentó reanudar el duelo en dos ocasiones, pero finalmente optó por suspender definitivamente el partido.

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Los aficionados del Groningen lograron así su objetivo de impedir que el encuentro se jugara. En las últimas jornadas las críticas a la directiva del Groningen se han acentuado y la tensión existente a lo largo del curso entre los mandatarios y los seguidores, acentuada por el descenso del equipo, culminó con lo vivido este domingo.

Edson Álvarez comenzó como titular ante el Groningen

🇳🇱| Mientras tanto en Paises Bajos (ex Holanda), el partido entre Groningen y Ajax se suspende por los ultras. Protestas e invasión de cancha debido al descenso del Groningen en la Eresivisie |



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El mediocampista mexicano Edson Álvarez había comenzado el partido como titular con el Ajax, mientras su compatriota Jorge Sánchez se encontraba en la banca cuando se suspendió el encuentro.

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El equipo de Groningen se ubica en el puesto 17 en la tabla del torneo neerlandés con solamente 18 puntos, con solo dos unidades arriba del último puesto que se ubica el Cambuur. Los clubes con su destino ya definido para la próxima temporada.

Ajax se encuentra en el tercer puesto en la Eredivise con 63 puntos, dos por encima del AZ Alkmaar. Los dos equipos se juegan un puesto para la Europa League.