Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RESTO DEL MUNDO SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Se suspende el partido del Ajax por invasión de aficionados

El encuentro entre el Groningen y el Ajax, de la jornada 32 de la Eredivisie, tuvo que ser suspendido por los numerosos incidentes causados por la afición

Edson Álvarez en el partido Groningen vs Ajax
|@AFCAjax

Escrito por: Fernando Campos

El encuentro entre el Groningen y el Ajax, de la trigésima segunda jornada de la Eredivisie neerlandesa, tuvo que ser suspendido este domingo por los numerosos incidentes causados por la afición local que presenciaba en las gradas el duelo en el estadio Euroborg.

Te puede interesar: Los equipos en España que buscarían a Raúl Jiménez

El choque se detuvo poco antes del minuto 6, cuando el Ajax iba a ejecutar un saque de esquina. Entonces, varias bengalas y botes de humo cayeron sobre el césped, al tiempo que varios aficionados irrumpieron en el terreno de juego desde el fondo norte.

Los seguidores que saltaron al césped portaban pancartas de protestas por el descenso del Groningen. Las fuerzas de seguridad del estadio Euroborg intentaron paliar la situación, controlar a los espectadores mientras los jugadores abandonaban el campo apresuradamente.

Participa por un boleto para Six Flags y la rifa por un XBox última generación

La situación se fue de control. El intenso humo pobló el terreno de juego. El árbitro intentó reanudar el duelo en dos ocasiones, pero finalmente optó por suspender definitivamente el partido.

Resumen Atlas 1-0 Chivas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final IDA Clausura 2023

Los aficionados del Groningen lograron así su objetivo de impedir que el encuentro se jugara. En las últimas jornadas las críticas a la directiva del Groningen se han acentuado y la tensión existente a lo largo del curso entre los mandatarios y los seguidores, acentuada por el descenso del equipo, culminó con lo vivido este domingo.

Edson Álvarez comenzó como titular ante el Groningen

El mediocampista mexicano Edson Álvarez había comenzado el partido como titular con el Ajax, mientras su compatriota Jorge Sánchez se encontraba en la banca cuando se suspendió el encuentro.

Te puede interesar: Eduardo Camavinga podrá jugar ante el Manchester City

El equipo de Groningen se ubica en el puesto 17 en la tabla del torneo neerlandés con solamente 18 puntos, con solo dos unidades arriba del último puesto que se ubica el Cambuur. Los clubes con su destino ya definido para la próxima temporada.

Ajax se encuentra en el tercer puesto en la Eredivise con 63 puntos, dos por encima del AZ Alkmaar. Los dos equipos se juegan un puesto para la Europa League.

Tags relacionados
Ajax

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP