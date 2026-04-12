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Toluca vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Toluca y Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026

Toluca vs Atlético de San Luis
Toluca vs Atlético de San Luis

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX termina este domingo 12 de abril con el enfrentamiento entre el Toluca y el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Nemesio Diez que podría darles a los Diablos Rojos el subliderato general en caso de obtener la victoria.

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