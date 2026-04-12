Toluca vs Atlético de San Luis: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 14 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan
Toluca y Atlético de San Luis cierran la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026
La actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX termina este domingo 12 de abril con el enfrentamiento entre el Toluca y el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Nemesio Diez que podría darles a los Diablos Rojos el subliderato general en caso de obtener la victoria.
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