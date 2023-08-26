¿Cómo va la tabla de goleo en la liga de Arabia Saudita?

La liga de Arabia Saudita ha iniciado con todos los ojos del mundo puestos en el torneo. Esta temporada promete enfrentamientos de alto nivel, con figuras del futbol compitiendo en el terreno de juego por conseguir la victoria.

Si algo promete la Saudi Pro League, son los goles. Con nombres como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar y Sadio Mané como hombres de ataque, entre otros, la batalla por convertirse en el máximo goleador de la competición, será una lucha muy reñida que se peleará partido a partido.

El Hat-Trick de Cristiano Ronaldo en el Al-Fateh vs Al Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

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Tras haber disputado las tres primeras fechas del certamen, varios jugadores han destacado por su habilidad de marcar, por lo que la tabla de goleo, empieza a tomar forma.

¿Quién es el futbolista con más goles en el arranque de la Saudi Pro League?

El jugador que más anotaciones lleva en el inicio de la competencia es, Abderrazak Hamdallah. El delantero marroquí del Al Ittihad ha tenido un arranque perfecto con cuatro dianas, siendo pieza fundamental para que su equipo se encuentre en lo más alto.

4 jugadores se pelean el segundo puesto

Los cuatro futbolistas que mantienen un empate con tres tantos son: Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Roberto Firmino y Malcom. Asimismo, CR7 no había marcado en los primeros dos enfrentamientos del Al-Nassr, hasta que se destapó con un hat-trick ante el Al-Fateh.

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Le sigue su compañero de equipo, Sadio Mané, quien luego de haber anotado en su presentación en el primer compromiso liguero, igualó la cifra del “Bicho” con un doblete ante el mismo rival.

Por su parte, quienes no pudieron tener un mejor debut con sus respectivos clubes, son los brasileños Firimino y Malcom, al estrenarse ambos con un hat-trick en la primera jornada.

Con 34 fechas por disputar, todavía hay mucho camino por recorrer y poder conocer al campeón goleador de la temporada 2023-2024.