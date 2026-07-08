OFICIAL: Así va la tabla de goleo previo a los cuartos de final del Mundial 2026; actualización de los máximos anotadores

Con los cuartos de final ya definidos, una de las carreras individuales más atractivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 también entra en su etapa decisiva: la lucha por la Bota de Oro.

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A diferencia de otras ediciones, la pelea por el título de máximo goleador sigue completamente abierta. Cuatro de los principales candidatos continúan con vida en el torneo y todavía tendrán, como mínimo, un partido más para seguir aumentando sus números.

Quien llega como líder es Lionel Messi. El capitán de Argentina aprovechó los octavos de final para alcanzar las ocho anotaciones, convirtiéndose en el único futbolista que, por ahora, ha logrado despegarse del resto de perseguidores.

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Así marcha la tabla de goleo del Mundial 2026

Hasta el término de los octavos de final, los máximos goleadores del torneo son:

Lionel Messi (Argentina) – 8 goles

Erling Haaland (Noruega) – 7 goles

Kylian Mbappé (Francia) – 7 goles

Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles

Ismaila Sarr (Senegal) – 4 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles

Julián Quiñones (México) – 4 goles

Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles

Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles

Vinicius Jr. (Brasil) – 4 goles

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Messi toma ventaja, pero Haaland y Mbappé siguen al acecho

Aunque Messi ocupa el primer lugar, la diferencia todavía es mínima. Erling Haaland y Kylian Mbappé se mantienen a un solo tanto del argentino y continúan en competencia con Noruega y Francia, respectivamente.

Detrás de ellos aparece Harry Kane, quien suma seis goles y buscará acercarse cuando Inglaterra dispute los cuartos de final. También siguen con posibilidades Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé y Jude Bellingham, todos clasificados a la siguiente ronda y con cuatro anotaciones cada uno.

|REUTERS

En contraste, nombres como Julián Quiñones, Vinicius Jr. e Ismaila Sarr ya no podrán incrementar su cuota goleadora. México, Brasil y Senegal quedaron eliminados, por lo que sus cifras permanecerán intactas hasta el cierre del campeonato.

Con apenas ocho selecciones en competencia, cada gol comenzará a valer oro.