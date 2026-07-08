VIDEO: Brutal accidente en Buenos Aires durante los festejos de Argentina tras eliminar a Egipto

La euforia por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, que selló el pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se vio empañada por un grave siniestro vial en Buenos Aires que no tardó en viralizarse por la particularidad de la secuencia. El accidente ocurrió cuando uno de los vehículos involucrados circulaba marcha atrás en plena autopista, siendo impactado de lleno por otro automóvil que avanzaba en sentido correcto por el carril rápido.

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Según las imágenes captadas por un testigo desde un puente peatonal, una camioneta Honda circulaba de contramano sobre el carril del medio por motivos que aún son materia de investigación judicial. Instantes después, un Volkswagen Vento impactó contra la camioneta al no poder evitar la colisión, para luego chocar contra la banquina.

Así fue el #choque en #Panamericana en Benavídez 💥

Un auto empezó a circular marcha atrás y fue embestido por otro auto.pic.twitter.com/XuAstl1XUz — Jota Leonetti | Transito 🚘 (@jotaleonetti) July 7, 2026

El impacto dejó la parte delantera del Volkswagen completamente destrozada, mientras que la camioneta sufrió daños considerables en su lateral derecho. Ante la magnitud del choque, se desplegó un importante operativo, que contó con la presencia de la Policía, personal de seguridad vial y el SAME.

El accidente provocó el bloqueo de los carriles lento y central durante aproximadamente una hora, generando demoras significativas y largas filas de vehículos. Las autoridades recomendaron tomar salidas alternativas, mientras se realizaban las pericias correspondientes. La causa ha sido caratulada como "lesiones culposas" y se encuentra bajo investigación para esclarecer por qué la conductora de la camioneta realizaba la maniobra de marcha atrás en una vía de alta velocidad. Tal como ocurre en este tipo de casos, las redes sociales fueron el esceario ideal para la viralización de la secuencia.

Los festejos de Argentina sobre Egipto quedaron empañados: un muerto

El accidente vehicular no fue la única novedad de la jornada. En diferentes puntos de Argentina hubo detenidos por incidentes. Aunque la peor secuencia ocurrió en Cañuelas (Buenos Aires). Allí, una persona falleció tras recibir un impacto en la cabeza con un proyectil.