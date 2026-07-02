Así va la tabla de goleadores de México tras los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Mundial 2026

La tabla de máximos goleadores históricos de México en la Copa del Mundo se movió con los resultados recientes del equipo de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis ‘El Matador’ Hernández se mantienen como los máximos artilleros de la Selección Mexicana con 4 tantos cada uno, pero tanto Julián Quiñones como Raúl Jiménez se acercan.

Quiñones sigue muy de cerca a ambas leyendas con 3 anotaciones en Mundiales. Lo curioso es que el atacante del Al Qadsiah alcanzó esta marca en la presente edición y, con México aún con vida en la competición, tiene la posibilidad de igualar o incluso superar la marca de ambos antes de que finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por su parte, Jiménez suma 2 anotaciones en la justa mundialista.

Julián Quiñones marcó el 1-0 parcial contra Ecuador|Crédito: @miseleccionmx / X

En estos momentos, Quiñones está igualado en goles con el histórico Cuauhtémoc Blanco y con el exdefensor Rafael Márquez. Mientras que el ‘Lobo de Tepeji’ suma dos goles en Mundiales como Omar Bravo, Ricardo Peláez, Manuel Rosas, entre otros. Lo cierto es que cualquiera de los dos delanteros podría hacer historia con la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Así está la tabla de goleadores históricos de México en Mundiales

Luis ‘Matador’ Hernández: 4 goles (1998) Javier ‘Chicharito’ Hernández: 4 goles (2010, 2014, 2018) Julián Quiñones: 3 goles (2026) Cuauhtémoc Blanco: 3 goles (1998, 2002, 2010) Rafael Márquez: 3 goles (2006, 2010, 2014) Raúl Jiménez: 2 goles (2026) Omar Bravo: 2 goles (2006) Ricardo Peláez: 2 goles (1998) Manuel Rosas: 2 goles (1930) Luis García: 2 goles (1994) Javier Valdivia: 2 goles (1970) Fernando Quirarte: 2 goles (1986) Jared Borgetti: 2 goles (2002, 2006) Alberto García Aspe: 2 goles (1994, 1998)

Chicharito

Qué sigue para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México ya dejó atrás la ronda de 16avos de final y ahora se prepara para uno de los partidos más importantes de su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de vencer 2-0 a Ecuador, la Selección Mexicana consiguió su boleto a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

El partido entre México e Inglaterra está programado para el domingo 5 de julio. El ganador de esta serie avanzará a los Cuartos de Final, donde se medirá ante el vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

Para el equipo dirigido por Javier Aguirre, el reto será sostener el nivel competitivo mostrado en el torneo y dar otro golpe en casa. México llega con impulso, respaldo de su afición y la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del mundo, una barrera histórica para el futbol mexicano en Copas del Mundo.