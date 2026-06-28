Julián Quiñones está a las puertas de entrar en la historia grande de México en los Mundiales

México es un país con gran tradición y participaciones a lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. En sus diferentes ediciones fue testigo del gran trabajo de Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández, quienes a la fecha son los máximos anotadores del combinado nacional con 4 goles cada uno. ¿Por qué motivo Julián Quiñones podría ser recordado por la afición en el futuro inmediato?

Quiñones, nacido en Colombia tuvo un rendimiento muy destacado en las filas del Al-Qadisiyah, club en donde pudo anotar en la última temporada de la Saudi Pro League un total de 33 goles.

Este asunto fue tenido en consideración por parte de Javier Aguirre, técnico que confió en su talento y sin lugar a dudas no se equivocó, ya que, en la actual edición del certamen orbital pudo festejar en dos oportunidades.

¿Se puede convertir a Quiñones en el máximo goleador de la Selección Mexicana?

En la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA™ el delantero pudo marcarle a Sudáfrica en su debut mundialista y además también celebró en la última fecha de la Fase de Grupos ante su par de República Checa.

Por eso, en dado caso de que pueda anotar por duplicado en el juego ante los ecuatorianos, podría alcanzar el registro marcado tanto por el Chicharito como el del Matador.

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La FIFA se rindió ante el talento de Quiñones

Por medio de las redes sociales oficiales, el ente rector del fútbol mundial realizó una inesperada publicación en la que subió una foto del atacante del combinado nacional.

No solamente llamó la atención la fotografía, sino el mensaje que utilizaron los encargados en las comunicaciones de la FIFA. En el mensaje, el organismo lo definió como Letal, debido al buen presente del deportista en un torneo en donde ha podido marcar diferencias y ayudar a México a lograr avanzar a la instancia de los 16avos de Final.