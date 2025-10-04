¡Taconazo de Correa y riflazo de Brunetta! OTRA VEZ Mier salca a Cruz Azul | Tigres vs Cruz Azul
¡Tigres estuvo a punto de marcar el segundo! En el duelo de Jornada 12 del Apertura 2025, Correa mete un taconazo de fantasía, Brunetta saca un disparo potente, pero Kevin Mier se luce con otra atajada que mantiene con vida a Cruz Azul.
