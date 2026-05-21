Tala Rangel podría no regresar a Chivas y estas son las palabras que lo confirmarían

Raúl “Tala” Rangel vive el mejor momento de su carrera hasta ahora, pues es figura en Chivas y será uno de los 3 porteros convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Incluso, pelea por el puesto titular de la Selección Mexicana, caso contrario al de un jugador de la Liga BBVA MX que declaró que esa decisión le cambió la vida. Pero ahora el foco de atención está en las palabras del guardameta, que confirmarían su no regreso con el conjunto rojiblanco.

Rangel, quien rompió el silencio sobre la titularidad de la portería mexicana, estuvo “uno a uno” en entrevista con Omar Villarreal para TV Azteca Deportes, en que confirmó que hubo acercamientos de equipos de Europa hacia su agente para preguntar por él. Sin embargo, nada formal hasta el momento.

El arquero de Chivas y de la selección confirmó que clubes europeos se acercaron a preguntar por él.|Selección Nacional de México

“Tengo entendido, por parte de mi agente, que ha habido ciertos acercamientos, pero no un interés real. Preguntaron, es lo único que me dijo. Yo trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco ni hacerme películas de que ya me voy”, mencionó el guardameta.

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Los rumores que envuelven a Tala Rangel con equipos de Europa

El portero de 26 años es por hoy uno de los mejores del país; no por ello es jugador de selección. Fue a principios de abril cuando salió a la luz que el Sporting de Lisboa seguía muy de cerca a Tala. Lo anterior, luego de su rendimiento en la Fecha FIFA de marzo con México en los partidos contra Portugal y Bélgica.

Asimismo, también se corrió el rumor de que el Feyenoord de Países Bajos también entraría en la ecuación, pero hasta el momento los equipos solo se acercaron a preguntar, sin lanzar una propuesta, tal y como lo reveló Raúl.

Rangel podría cambiar su futuro en el próximo verano, pues puede mostrarse ante el mundo en caso de ser el portero titular que debute el 11 de junio en el partido de México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte, ahora llamado Estadio Ciudad de México.