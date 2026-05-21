Raúl ‘Tala’ Rangel rompe el silencio sobre la titularidad con México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Tengo claro lo que es representar estos colores y me siento listo”

El portero de las Chivas, Raúl Rangel, habló en exclusiva para Azteca Deportes con el reportero Omar Villarreal sobre la posibilidad de convertirse en el guardameta titular de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El arquero mexicano aseguró que atraviesa un gran momento futbolístico y físico de cara al Mundial, destacando que, pese a haber estado un mes sin jugar algún partido, logró mantenerse en ritmo gracias a una rutina de trabajo que le permitió conservar un alto nivel competitivo.

Rangel también fue cuestionado sobre los seis partidos que ha disputado como titular con la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, el guardameta rojiblanco dejó claro que todavía no se siente seguro de ser el portero titular del combinado nacional para la justa mundialista.

“Hoy no me siento seguro de ser el portero titular de México para el Mundial, pero trabajo todos los días para poder ganarme ese lugar”, comentó el arquero mexicano para las camrass de TV Azteca.

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Raúl Rangel reconoce la influencia de Guillermo Ochoa en Selección Mexicana

Durante la entrevista, el guardameta de Chivas señaló que trabaja día con día para poder ganarse un lugar dentro del once inicial de México, consciente de la competencia interna que existe en la portería nacional.

Además, Guillermo Ochoa fue otro de los temas que abordó el arquero mexicano, reconociendo la importancia de compartir vestidor con uno de los referentes históricos del futbol nacional.

Rangel aseguró que aprende demasiado de Ochoa, quien constantemente responde sus inquietudes y se ha mostrado abierto a compartir su experiencia dentro de la Selección Mexicana.

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Asimismo, confesó que tener a Guillermo Ochoa como compañero representa una presión importante, pues considera que no puede estar por debajo del nivel y profesionalismo que muestra el histórico guardameta mexicano.

“Memo siempre está dispuesto a ayudarte, responde cualquier duda y comparte toda la experiencia que tiene. Tenerlo como compañero también es una presión muy grande, porque no puedes estar por debajo de lo que él hace”, comentó el arquero mexicano durante la charla con TV Azteca.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM de México vs Ghana?

Previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre se medirá a un equipo de talla internacional que también será mundialista: Ghana.

Desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, México tendrá su primera prueba de fuego previo al arranque del Mundial contra esta selección africana. Sigue lo mejor de la cobertura totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7 y a través de las plataformas digitales (sitio web y app oficial de Azteca Deportes), el próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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