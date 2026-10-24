Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 24 de octubre; juego de la serie Mundial 2026 de la MLB, con Jonathan Aranda en busca del título

Este sábado 24 de octubre del 2026, se disputa el segundo partido de la Serie Mundial 2026 entre Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers. El encuentro arranca en punto de las 18 horas tiempo del centro de México en el Estadio American Family Field.

Así llegan Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers.

Los Milwaukee Brewers llegan con ventaja 1-0 tras imponerse 3-2 en el primer juego. Un inicio sorprendente de Yelich y Contreras que consiguieron las primeras dos carreras en la primera entrada. Tampa descontó en la cuarta alta con Jonathan Aranda. Cooper pratt puso el marcador 3-1 en la baja de la séptima y complicó el panorama a los Rays que intentarons acercase en la alta de la novena pero solo lgraron Jorge Mateo acortara la distancia sin lograr empatar o superar el marcador.

Los Brewers tuvieron un récord de franquicia de 103-59 en la temporada, barrida a los Dodgers en la NLCS, por lo que muchso los consideran favortios.

Por su parte, Tampa Bay Rays terminaron con un récord de 98-64, buscan igualar la serie. Tras barrer a los Yankees y superar a Cleveland, buscan con su ofensiva generar más producción e imponerse en el marcador.