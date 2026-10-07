Tampa Bay Rays 1-0 New York Yankees: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 7 de octubre del Juego 3 de playoffs de la MLB; Marcador online

Este miércoles 7 de octubre del 2026, se enfrentran los Tampa Bay Rays vs New York Yankees en el juego 3. Tampa llega con una ventaja de 2-0 por lo que será clave para los New York Yankees llevarse la victoria esta noche en casa para no ser barridos. El Juego 3 es hoy, se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México.



Tampa Bay Rays vs New York Yankees

Lugar: Yankee Stadium

Hora:18 horas tiempo del centro de México.

Así llegan Tampa Bay Rays vs New York Yankees

Para el encuentro, los encargados de iniciar en el picheo por parte de los Rays es Nick Martinez con una efectividad de 15-6, 3.10 de efectividad; 7-3 y 2.38 en 16 aperturas de visitante. Por Yankees estará Max Fried 5-5, 2.80 de efectividad.

En el juego 1, Rays se llevó la victoria 1-0 ante Yankees. Jonathan Aranda conectó el jonrón del triunfo ante Gerrit Cole. En el juego 2, los Rays ganaron 5 Yankees 2.

