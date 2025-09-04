TAS emite fallo en favor de la Liga BBVA MX; el ascenso volverá hasta mayo del 2027
El TAS emitió este jueves un comunicado de prensa en el que da detalles de su fallo, explicando que no habrá movimientos en el Ascenso como pidieron seis equipos; será hasta mayo del 2027 cuando subirá un nuevo club.
El TAS, Tribunal Arbitral del Deporte informó este jueves sobre su fallo definitivo y por su jerarquía, es inapelable, en el que dieron le dieron la razón a la Liga BBVA MX y no a los seis equipos de la Liga de Expansión que pedían devolver el ascenso para mayo del 2026.
El TAS en su decisión acota que el Ascenso sí volverá, pero hasta mayo del 2027 y sin entrar en el tema de reglamento, deja a consideración de las organizaciones en México para determinar los puntos para tener el ascenso.
Es importante recordar que los seis equipos mal orientados pidieron algo fuera de lo reglamentado, motivo por el cual el TAS le dio la razón a Liga BBVA MX y no a un grupo que buscó aprovecharse, además, se había informado debidamente de esta suspensión del ascenso, por lo cual no trascendió la apelación.
Los seis equipos de Ascenso que fueron hacia el TAS
1 Club Atlético La Paz
2 Club Atlético Morelia
3 Cancún FC
4 CD Mineros de Zacatecas
5 Venados FC
6 Leones Negros de la UdeG
LOS DETALLES DEL FALLO DEL TAS. EL ASCENSO HASTA 26-27. pic.twitter.com/Rqm2s91WZR— david medrano felix (@medranoazteca) September 4, 2025
FMF reacciona ante el fallo del TAS y resume detalladamente el tema del Ascenso
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) notificó hoy que ha rechazado la apelación presentada por los 6 Clubes de la Liga Expansión MX contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX
● El TAS desestimó la apelación presentada por Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG contra la decisión adoptada por la FMF el 29 de abril del 2025.
● Confirma que las temporadas deportivas afectadas por el acuerdo de la Asamblea General de la FMF del 24 de abril del 2020 sobre la suspensión de sistemas de ascensos y descensos corresponden a las identificadas en la decisión adoptada por la Federación Mexicana de Futbol el 29 de abril del 2025, siendo la última de ellas la temporada deportiva el 2025-2026.
● Dispone que los costos de este arbitraje, hacer determinados posteriormente por la Secretaría del TAS, deben ser asumidos en su totalidad por: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG.
● Ordena a: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG a abonar la suma de CHF 12,000, dividido en partes iguales a la Federación Mexicana de Futbol como contribución de los gastos legales y de otra naturaleza en los que incurrió este procedimiento.
● Niega las demás peticiones de las partes.
La Asamblea General conforme a sus atribuciones, en su momento, determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020.
GANA LA LIGA MX EN EL TAS.— david medrano felix (@medranoazteca) September 4, 2025
EL G6 PAGARA LOS GASTOS. pic.twitter.com/baWPpMvG6v