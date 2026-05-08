Tatuador de Gignac revela cómo convenció al francés de tatuarse y explica su celebración
El tatuador de André-Pierre Gignac contó la historia detrás del famoso tatuaje del delantero de Tigres y explicó el verdadero significado de su celebración.
El tatuador de André-Pierre Gignac reveló detalles inéditos sobre cómo logró convencer al delantero francés de hacerse un tatuaje, además de explicar el verdadero significado detrás de la icónica celebración del atacante de Tigres. La historia rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes descubrieron el trasfondo emocional y personal que existe detrás del gesto del goleador felino.