El TGL de Woods y McIlroy se posterga hasta 2025 por colapso del techo

Desde la irrupción del LIV hace algunos años, las cosas han cambiado bastante en el mundo del golf. Algunas de las estrellas del deporte se han puesto creativas en búsqueda de alternativas que atraigan al público. Tal era el caso de la TGL, un proyecto que tiene como rostros reconocibles a Tiger Woods y Rory McIlroy, mismo que se ha visto forzado a atrasar su arranque hasta 2025 debido al colapso del techo de la arena donde se llevaría a cabo.

Sucedió la semana pasada, la cúpula del SoFi Center en Florida se derrumbó debido a una falla eléctrica que básicamente ocasionó que la estructura se desinflara. Aunque está diseñada para resistir temperaturas extremas y vientos fuertes, una vez perdida la presión, la arena es menos capaz de contrarrestar los embates de la madre naturaleza. Algunas imágenes tomadas con un dron dieron muestra de los daños a poco menos de dos meses de la fecha pactada originalmente para el inicio del singular torneo.

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Tras los lamentables hechos, los organizadores se han visto forzados a retrasar el inicio de la TGL hasta 2025. El torneo ofrecería a los aficionados al golf una nueva forma de vivir el deporte que aman. La idea detrás del proyecto es combinar la realidad virtual con las facetas más tradicionales del juego y poner a competir a los mejores del mundo en diversas dinámicas por equipo. No solo se pegan tiros contra una pantalla gigante, también se cuenta con trampas pasta real, trampas y un área bastante grande que funge como green.

The roof of the TGL’s SoFi Center has collapsed overnight leading to significant disruption to the construction of the arena.



A source says no-one was hurt, but the start of the TGL is likely to be delayed.



Thanks to @luckiestgolfer for the pic. pic.twitter.com/p1120I6OSy — Flushing It (@flushingitgolf) November 15, 2023

Se pensaba arrancar el 9 de enero y terminar en marzo, previo a los meses donde los majors comienzan a acaparar la atención. Tras el derrumbe de la estructura, la nueva propuesta verá la luz dentro de más de un año. Duro golpe que Woods y McIlroy deberán soportar.

La TGL se pronuncia el inicio de la competición

Luego de los hechos que dejaron sin techo la arena donde se disputaría la TGL de Tiger Woods y Rory McIlroy a inicios de 2024, y que desde entonce fue pospuesta a 2025, hubo pronunciamiento de parte de los organizadores.

Esta decisión se tomó después de revisar las soluciones a corto plazo, los posibles plazos de construcción, los calendarios de los jugadores y el calendario televisivo de los deportes de máxima audiencia. A pesar de este nuevo calendario para la sede, seguimos entusiasmados con el futuro de la TGL y continuaremos creando expectación entre ahora y el comienzo de la temporada con nuestros jugadores, aficionados y equipos. Hemos empezado a actualizar planes y calendarios y confiamos en que la prórroga no hará sino mejorar nuestra entrega".

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