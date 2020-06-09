Un músico bastante culé: el legado de Pau Donés

Hace un año la familia del músico Pau Donés informaba que el líder de Jarabe de Palo había perdió la batalla contra el cáncer de colón que lo aquejaba desde el 2015, durante 2016 anunció mediante redes sociales que lo había superado para al final, recaer en 2017.

En 2017 y apesar de la recaída se había comprometido plenamente con una nueva gira con el grupo, un libro y un nuevo disco. Sin embargo, en 2019 anunció un retiro indefinido de la música. En 2020 se grabó un nuevo disco con la banda de rock y sorpresivamente, éste vio la luz el 28 de mayo.

Durante junio de 2021 se ha presentado la camiseta de Pau Donés como un compromiso de apoyo a la investigación oncológica. En la compra de esta camiseta se colabora con la fundación CRIS que destinará los fondos a Institut Oncològic de la Vall d’Hebrón, lugar donde el cantante fue tratado.

El último video de Pau Donés

El último disco de la banda Jarabe de palo se llamá "Tragas o escupes" y está compuesto por 11 canciones, pero su discografía incluye un sin fin de canciones que fueron un boom: La flaca, Dos días en la vida, Completo incompleto, Grita, El lado oscuro, Depende, Agua, Dos días en la vida, Romeo y Julieta, Dicen, entre muchas otras.

Murió a los 53 años uno de los más grandes aficionados del Barcelona y del astro argentino Lionel Messi, como lo hizo saber hace algunos años en una extrevista.

Donés, nacido en Barcelona recalcó “sí me gusta el futbol, lo que sí soy, es bastante culé”, refiriéndose así a su afición por el cuadro blaugrana.

Pasó la mayoría de su vida cerca del equipo que ha escrito grandes historias, parece que no podría ser diferente. Entre muchos jugadores que vio desfilar por esta escuadra, tuvo palabras en 2017 para Lionel Messi.

“Es bestial, es un jugador alucinante”, adelantó en aquella entrevista el cantante que llevó al éxito la canción “La Flaca”.

Agregó que Messi, “cada vez que no marca lo defenestran y cuando vuelve a marcar lo vuelven a endiosar”.

Tras el anuncio de su muerte, el equipo del cual fue seguidor, mostró sus condolencias en redes sociales, junto a una imagen con la camiseta del Barca.