Los Yankees de Nueva York reciben pésima noticia sobre importante pitcher de la rotación

En el inicio de los entrenamientos primaverales en Tampa Bay, previo a la temporada 2026 de la MLB, Cam Schlittler no pudo seguir su rutina normal con los Yankees de Nueva York por una molestia que, aunque fue descrita como “menor”, encendió las alarmas del conjunto neoyorquino al tratarse de un brazo que forma parte de la rotación.

La posible baja de Schlittler no es un tema menor, pues el equipo ya tiene presupuestado iniciar la campaña sin Gerrit Cole, su as, mientras completa el proceso de regreso tras someterse a una cirugía Tommy John el año pasado.

Más allá de las molestias, lo que preocupó a los fanáticos neoyorquinos fue que no se trató de un simple golpe, más bien de algo que el joven venía sintiendo “desde hace unas semanas”, concretamente una inflamación en la zona media de la espalda , lo que obligó al cuerpo técnico a frenar sus sesiones en el montículo.

Morash is worried Cam Schlittler's back inflammation will cost him a spot in the Opening Day rotation: pic.twitter.com/GrAE2TdL9Y — WFAN Sports Radio (@WFAN660) February 13, 2026

Vale recordar que el derecho debutó en MLB el 09 de julio de 2025 y cerró su primer año con marca de 4-3 y 2.96 de efectividad en 14 aperturas, presumiendo de una recta que promedió 98 mph. Aun así, su salto de calidad vino en la postemporada, cuando lanzó ocho entradas en blanco contra Boston en la serie de comodines, catapultándolo a la conversación de los grandes serpentineros jóvenes de Las Mayores.

El joven de Yankees de Nueva York irá con calma

Se espera que el cuerpo técnico trabaje con cautela la situación de Cam Schlittler en los días venideros, aunque está previsto que lance en plano para ir acondicionando el brazo; eso sí, aún alejado del montículo.

El manager de los Bombarderos del Bronx, Aaron Boone, explicó que se le realizaron pruebas y que el resultado no arrojó malas noticias, en el sentido de que no se detectó algún daño estructural.

También es vital considerar que Schlittler acumuló 164 innings el año pasado entre Ligas Menores y MLB, contando playoffs, muy por encima de su máximo previo como profesional (120.2 en 2024). Luego de eso, apenas tomó cuatro semanas de descanso antes de reiniciar su programa de pitcheo en la temporada muerta.

Incluso cuando el equipo espera cuidarlo lo más posible, por el momento el mensaje público del cuerpo técnico ha sido optimista, confiando en que el diestro de 25 años pueda estar listo para el Opening Day.

Rotación de los Yankees de Nueva York para 2026

Los Yankees de Nueva York proyectan iniciar la campaña sin su número uno, Gerrit Cole, quien aún se encuentra en recuperación de la cirugía Tommy John del 11 de marzo de 2025 , y también sin Carlos Rodón, quien también está en proceso de rehabilitación de un procedimiento en el codo al que se sometió el 15 de octubre. Además, Clarke Schmidt perderá gran parte del año por una cirugía Tommy John a la que se sometió el 11 de julio.

Con ese escenario, la rotación prevista para el inicio incluye a Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil, Will Warren y Ryan Weathers. Ahora bien, si Schlittler es dado de baja para el Opening Day, los Yankees sufrirían otra baja más para un quinteto de abridores que ya luce tocado.