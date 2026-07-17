Tensión en Francia: estalló la pelea entre el DT y los jugadores tras la derrota ante España

La derrota de Francia por 2-0 ante España en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo significó el adiós al sueño del título. De acuerdo con reportes de la prensa francesa, el resultado también provocó tensión dentro del vestuario de Les Bleus, donde algunos jugadores no habrían estado de acuerdo con varias decisiones tomadas por el DT Didier Deschamps.

El conjunto francés llegaba como uno de los grandes favoritos para conquistar el torneo, pero fue ampliamente superado por España. Tras el encuentro comenzaron a surgir versiones sobre desacuerdos internos relacionados con la alineación titular y los cambios realizados durante el partido.

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - JULY 10: Didier Deschamps, Manager of France celebrates following his sides victory in the 2018 FIFA World Cup Russia Semi Final match between Belgium and France at Saint Petersburg Stadium on July 10, 2018 in Saint Petersburg, Russia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Getty Images

Las decisiones de Didier Deschamps que generaron molestias en Francia

Según informó el diario francés L’Equipe, varios integrantes del plantel no entendieron por qué Aurélien Tchouaméni fue mantenido en el once inicial pese a arrastrar molestias físicas desde rondas anteriores.

Otro de los movimientos que habría causado sorpresa fue la salida de Adrien Rabiot durante el descanso del encuentro. Diversos reportes aseguran que algunos jugadores consideraban que el mediocampista podía aportar soluciones en un momento donde Francia estaba siendo dominada por España.

La situación se agravó porque, durante la segunda mitad, Deschamps mantuvo prácticamente el mismo planteamiento táctico y optó por realizar únicamente sustituciones posición por posición, sin modificar el sistema de juego.

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La prensa francesa también señaló que hubo inconformidad por el funcionamiento colectivo del equipo. Tras la eliminación, figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé habrían expresado su preocupación por el rendimiento del mediocampo y la falta de coordinación durante varios momentos del encuentro.

España aprovechó esas dificultades y logró controlar gran parte del partido para asegurar su clasificación a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Argentina.

La eliminación ante España podría marcar los últimos días de Didier Deschamps como seleccionador francés. Desde hace meses se sabe que el histórico entrenador dejará el cargo una vez finalice el Mundial.

Durante su etapa al frente de Francia conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2021, además de alcanzar la final de Qatar 2022 y las semifinales de la edición 2026. Diversos medios franceses aseguran que Zinedine Zidane es el principal candidato para asumir el puesto y comenzar una nueva etapa con la selección gala.

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