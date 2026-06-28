Así terminó el Grupo K del Mundial 2026, tras los juegos de Colombia vs Portugal y RD Congo vs Uzbekistán

Terminó para el Grupo K la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tras esto se definió quienes serán las selecciones que pasan directo a 16vos de final y quien podría ser uno de los mejores terceros lugares que clasificarán a la siguiente fase mundialista.

Como líder del grupo y dando la sorpresa llega el combinado colombiano, Colombia se posiciona primera de grupo tras lograr 2 victorias y un empate, logró vencer 3-0 en su debuy a Uzbekistán, en la segunda jornada derrotó a República Democrática del Congo 1-0 y en su último partido empató 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldpo .

En segunda posición Portugal, empataron 1-1 en su debut ante RD Congo; sin embargo, en su segundo partido lograron sacarse la espinita del primer partido, vencieron 5-0 a Uzbekistán y en la última jornada cerraron empatando ante Colombia; sumaron 5 pts y llegan invictos a fase de 16vos.

Por su parte; RD Congo, una de las sorpresas del mundial, empataron ante Portugal en la primer jornada, cayeron 1-0 ante Colombia y vencieron 3-1 a Uzbekistán, de esta manera sumaron 4 pts y se clasificaron como uno de los mejores terceros lugares.

En último lugar quedó Uzbekistán, perdieron sus tres partidos y se fueron con una diferencia de goles de -11 anotaciones.

PRÓXIMOS RIVALES

Colombia enfrentará a Ghana en 16vos de final

Portugal jugará ante Croacia

República del Congo enfrentaría a Inglaterra

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