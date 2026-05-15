¿Va a la Serie A de Italia? Israel Reyes rompe el silencio sobre su futuro y una sonrisa delata la decisión que tendía el seleccionado

El defensa de la Selección Mexicana, Israel Reyes habló sobre el rumor que lo liga a la Serie A de Italia con la Roma, luego de ser cuestionado en atención a los medios este viernes 15 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección: su respues y sonrisa podrían delatar que existe algo latente.

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Israel Reyes, quien está dentro de la lista de jugadores que irán al Mundial, explicó que ahora está enfocado en la Selección, y aceptó que le ilusiona Italia y se visualiza cumpliendo metas, pero se mentaliza en no cerrar puertas en ningún lugar.

"(Broma) Que si me veo no me veo. Pues me veo en el Barcelona, también. Pero sobre ir a Italia, por ejemplo a Johan Vásquez le ha ido muy bien y yo estoy dispuesto primero Dios a lo que sea mejor para mí. No me voy a cerrar, vendrá lo que sea mejor para mí. Italia es una Liga muy competitiva, física y sería una Liga que me haría mejorar en eso. Ahora me preparo para el Mundial que es mi meta inmediata con los muchachos y lo que pase después, pues sucederá".

Toda la respuesta de Reyes fue en un contexto de ilusión y sonrisas, lo que podría revelar que sí existe algo que ronda su mente.

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Israel Reyes, vinculado a la Roma

Israel Reyes tendría como destino la Roma, donde jugó Héctor Moreno hace unos años y donde no logró destacarse. Reyes y los rumores lo colocan en ese equipo aunque es prematuro aún conocer lo que pasará en su carrera, pues seguramente será después del Mundial esperando esa u otras opciones que tomen más fuerza con base en su actuación, estimándose también que será titular en la participación de México.