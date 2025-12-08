Terry Rozier sacude a la NBA tras grave caso de apuestas

Terry Rozier vuelve a ser parte de los titulares, pero no por una hazaña dentro de la duela. El jugador del Miami Heat será procesado en un tribunal federal de Nueva York, acusado de participar en un esquema de apuestas ilegales, un caso que está sacudiendo a la NBA y reavivando el debate sobre la integridad deportiva en la era del juego legalizado.

Los fiscales lo acusan de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cargos graves que podrían impactar para siempre su carrera. El caso se vuelve aún más mediático debido a la creciente crisis de apuestas ilegales en ligas profesionales, un fenómeno que ya involucró a más de 30 personas y que tiene vínculos con organizaciones criminales.

Rozier y el esquema que alarmó a la NBA

Según la acusación federal, Terry Rozier habría informado a amigos apostadores que planeaba abandonar temprano un partido de marzo de 2023 cuando aún jugaba con los Charlotte Hornets. La información privilegiada permitió a los involucrados realizar apuestas altamente rentables basadas en sus estadísticas personales.

Rozier jugó apenas 9 minutos y 36 segundos ante los New Orleans Pelicans antes de reportar una lesión en el pie y salir del juego, exactamente como —según los fiscales— había anticipado a los apostadores. Aquellas apuestas generaron decenas de miles de dólares para los implicados.

El jugador de 31 años, que ha acumulado más de 160 millones de dólares en contratos NBA, niega totalmente las acusaciones. Su abogado insiste en que “no es un apostador” y que está listo para limpiar su nombre durante el proceso judicial.

Una investigación que ya alcanzó a otras figuras NBA

El caso Terry Rozier forma parte de una investigación federal más amplia relacionada con operaciones de juego ilegal, algunas vinculadas a la mafia.

Entre los acusados aparecen nombres de peso:



Chauncey Billups , coach de Blazers y miembro del Salón de la Fama .

, coach de y miembro del . Damon Jones, exjugador y ex asistente NBA.

Ambos enfrentan cargos relacionados con póker ilegal y esquemas de apuestas deportivas. Tanto ellos como Rozier se encuentran suspendidos sin sueldo, una señal clara del impacto institucional que este caso tiene sobre la liga.

La NBA, que ha invertido millones en campañas de integridad deportiva desde la legalización de las apuestas en Estados Unidos, enfrenta ahora uno de sus desafíos más complejos: demostrar que puede proteger la legitimidad de su competencia en un mercado donde la línea entre lo legal y lo ilícito es cada vez más delgada.