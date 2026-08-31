El día que Checo Pérez dejó sin palabras a una leyenda de la Fórmula 1

Antes de ganar carreras con Red Bull y convertirse en uno de los pilotos mexicanos más exitosos de la Fórmula 1, Checo Pérez protagonizó en Monza una actuación que provocó el reconocimiento de una de las mayores leyendas en la historia del automovilismo.

Ocurrió el 9 de septiembre de 2012. Checo disputaba apenas su segunda temporada en Fórmula 1 y corría para Sauber cuando llegó al Gran Premio de Italia.

El mexicano arrancó desde la posición 12 y apostó por una estrategia diferente a buena parte de la parrilla. Comenzó utilizando neumáticos duros y consiguió extender su primer stint hasta la vuelta 30. Después comenzó la remontada.

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La histórica remontada de Checo Pérez en Monza

Pérez salió de su única parada en pits en la octava posición y aprovechó el rendimiento de sus neumáticos para avanzar.

Entre sus víctimas estuvieron los dos Ferrari. Primero superó a Felipe Massa y posteriormente alcanzó y rebasó a Fernando Alonso ante los aficionados italianos.

Checo terminó segundo, únicamente detrás de Lewis Hamilton, y consiguió el tercer podio de su carrera en Fórmula 1, una actuación que impresionó especialmente al mítico Niki Lauda.

Hace 10 años, cuando Checo Pérez 🇲🇽 apenas tenía unos meses en la F1 🏁, subió al podio en Monza 🇮🇹 tras un carrerón, que el mismísimo Niki Lauda se quitó la gorra en señal del respeto al mexicano 👏🏻pic.twitter.com/au1b3lpWm6 — Reacción En Cadena (@Rcadenatv) September 10, 2022

Durante la ceremonia posterior a la carrera, el tricampeón mundial se quitó su característica gorra frente al mexicano para reconocer lo que acababa de conseguir.

“Me quito el sombrero ante ti, Sergio”, le dijo Lauda antes de destacar su manejo de los neumáticos y la estrategia utilizada por Sauber.

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Checo tampoco esperaba terminar en el podio

El propio Pérez reconoció después de aquella carrera que ni siquiera él imaginaba conseguir semejante resultado. “Nunca esperé algo así”, declaró el mexicano después de subir al podio.

Aquella tarde terminó convirtiéndose en una de las actuaciones que comenzaron a construir la reputación de Checo como uno de los mejores pilotos de la parrilla para administrar neumáticos.

Catorce años después, la Fórmula 1 regresa esta semana a Monza, el mismo circuito donde un joven mexicano arrancó desde el lugar 12, superó a los dos Ferrari y consiguió que Niki Lauda literalmente se quitara el sombrero ante él.