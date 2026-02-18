Los therian de la Liga BBVA MX: ni siquiera te imaginas todo lo que hay detrás

Los ‘therian’ son una verdadera tendencia en el mundo y la Liga BBVA MX –que tiene a un DT brillando en un país exótico– no está exento de esto. Resulta que en el futbol mexicano hay jugadores que se emparentan con animales o insectos, así como equipos completos se asemejan a otros seres vivos del reino animal. Sin dudas, algo curioso, llamativo, inédito.

Mientras Chivas tiene a un nuevo Armando González, justamente muchos se acordaron de él por su apodo de ‘Hormiga’ en el medio del auge del término ‘therian’ alrededor del mundo. Si bien el término hace referencia a las personas que se autoperciben como animales, la Liga MX tiene jugadores y equipos que se apodan de esta manera.

Foto: imagen creada con IA.

Los jugadores y equipos ‘therian’ de la Liga BBVA MX

Algunos de los ‘therians’ de la Liga BBVA MX son: Armando González, cuyo apodo es 'Hormiga' y juega en las Chivas; mientras que el Guadalajara también cuenta con 'Cotorro' Bryan González y 'Piojo' Roberto Alvarado. Asimismo, el equipo se apoda “Rebaño Sagrado”, lo que hace referencia a las ovejas.

En tanto, otros jugadores con apodos de animales son el 'Toro' Gabriel Fernández de Cruz Azul, el 'Búfalo' Rodrigo Aguirre con Tigres de la UANL, el 'Pollo' Antonio Briseño con Toluca FC y la 'Pantera' José Raúl Zúñiga en Club América. Está claro que, en el caso del futbol mexicano, ellos no se perciben animales, sino que son simples sobrenombres.

Hormiga González tiene un precio de 2,5 millones de euros|Crédito: @Chivas / X

Siguiendo la dinámica de los ‘therians’, los equipos de la Liga MX también se pueden comparar con animales. Por ejemplo el América son las Águilas, los de Querétaro son ‘Gallos’, los de Atlas son ‘Zorros’, el Tijuana son los ‘Xolos’ (Xoloitzcuintle es una raza de perro mexicana antigua), Juárez son los ‘Bravos’ (caballos).

Asimismo, hay equipos con nombres de animales, tales como Tigres, Pumas y León. Por supuesto, estos son nombres y apodo que no hacen referencia verdaderamente a los ‘therians’, que son personas que se autoperciben animales, ya sea a tiempo completo o de manera parcial.

Rodrigo Aguirre es otro de los jugadores del América con peor rendimiento|Crédito: Instagram / @aguirrerodrigo21

¿Qué es un therian?

Un therian (de therianthrope) es una persona que se identifica como un animal no humano. Los therians creen que su “yo” interno es un animal. Pueden pensar que es una reencarnación (espiritual) o por tener una neurodivergencia (psicológica). Muchos aseguran que no es un hobby, sino que va más allá.

Por otro lado, existe el término ‘Furry’, que no es lo mismo, sino que sienten un gusto muy grande por animales antropomórficos (con características humanas, tales como el 'Minotauro' o los 'licántropos'). Es una afición creativa y social.

