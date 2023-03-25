“Podemos ganar todos los títulos”: Thomas Tuchel

El conjunto del Bayern Múnich presentó a Thomas Tuchel como su nuevo entrenador del primer equipo. El alemán firmó contrato hasta el 30 de junio de 2025.

Thomas Tuchel llega para reemplazar a Julian Nagelsmann y parte de sus objetivos es mejorar el rendimiento que ha tenido el equipo en las últimas fechas, poder competir y retomar el primer lugar en la Bundesliga, avanzar de los Cuartos de Final de la DFB-Pokal y clasificar a las semifinales de la Champions League.

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Thomas Tuchel feliz por llegar al Bayern Múnich

Tuchel llega de unos meses de descanso tras haber sido despedido del conjunto del Chelsea por un mal inicio de resultados de temporada. En conferencia de prensa mencionó sentirse muy feliz y agradecido por la confianza recibida en esta oportunidad con Bayern Múnich.

"Es un gran honor firmar un contrato con el FC Bayern. Mi más sincero agradecimiento por la confianza a Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić, Herbert Hainer y Uli Hoeneß".

Agregó que conoce las formas y la importancia que tiene la forma de ganar para el Bayern.

"Al haber trabajado en el extranjero durante un tiempo, aún soy más consciente de la importancia del FC Bayern. El ADN del club es una obligación. En el Bayern hay que ganar, pero también importan las formas".

Además, cree que con la plantilla que tiene puede competir por todos los títulos al ser una de las mejores de Europa.

"La plantilla es una de las más talentosas y de las mejores de Europa. Es una gran ilusión trabajar con esta plantilla".

Por último, confesó que no hay mejor forma de iniciar esta nueva etapa que enfrentando al Borussia Dortmund, en el que catalogó como el juego más importante del futbol alemán.

"No hay mayor desafío que comenzar mi etapa aquí con un partido contra el Dortmund. Es el partido más importante del fútbol alemán. El próximo partido incluso tiene un componente adicional, dado el estado actual de la clasificación"

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