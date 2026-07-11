La fortuna que gana Thomas Tuchel: solo tres técnicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo superan

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en su etapa definitoria. Contemplando esta situación, las miradas de los aficionados están detrás de los ingleses y noruegos, seleccionados que jugarán por los Cuartos de Final y por ello, las inquietudes se vinculan con el salario que estaría recibiendo Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. ¿Cuánto gana?

El destacado entrenador alemán con pasado en el PSG tiene un ambicioso salario que lo ubica dentro de los más altos de la competencia. Este asunto, sin lugar a dudas, fue contemplado por la Federación Inglesa, entidad que apostó fuerte por este director técnico, quien tendrá el reto de alcanzar un nuevo título del mundo.

Según lo detalla The Mirror, Tuchel recibe actualmente por sus servicios 5.8 millones de euros por año, una cifra que lo deja bien posicionado en comparación con sus colegas. Se debe mencionar que actualmente es superado por Ancelotti, Nagelsmann y Pochettino.

¿Quiénes son los cinco entrenadores mejores pagados que tiene la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo al medio previamente citado, estos son los seleccionadores nacionales que tienen importantes ingresos por sus servicios: El primero en la lista es Carlo Ancelotti, conductor de Brasil con una remuneración de 10 millones de euros. En la segunda casilla está ubicado Julian Nagelsmann con ingresos cercanos a los 7 millones de euros.

El tercer lugar le corresponde a Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, quien recibe un monto de 6 millones de euros al año. Ya en la cuarta casilla aparece Tuchel con 5.8 millones de euros y finalmente cierra este ranking Roberto Martínez, quien percibe 4 millones de euros.

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¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Inglaterra y Noruega por los Cuartos de Final?

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.